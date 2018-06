Global Peace Index 2018 : la non-paix ne recule guère

Un institut de recherche de Londres, l'IEP, publie aujourd'hui le douzième Indice global pour la paix (GPI). Il s'agit d'un classement indépendant des pays selon leur degré d'insécurité et de paix en 2018.

L'Allemagne se retrouve à la 17è position du classement mais d'après le GPI, la paix se porte mal dans le monde pour la quatrième année consécutive et est en recul depuis dix ans.

Trois critères principaux sont mesurés pour établir le GPI : les conflits en cours, la sécurité et les dépenses militaires des Etats.

Légende : En bleu très foncé, l'indice de paix 2018 (GPI) est "très élevé". Puis viennent "élevé" (bleu foncé) et "moyen" (bleu clair). En jaune, il est "bas", en orange "très bas" et en gris, aucune donnée n'était disponible.

Moins de dépenses militaires

71 pays sur 163 ont progressé dans le classement 2018.

Alors que l'Europe débat d'une hausse de ses dépenses en armement, celles-ci sont en baisse dans plus d'une centaine de pays, tout comme le nombre des soldats.

La mauvaise nouvelle, c'est que l'indice de paix s'est dégradé dans 92 Etats. Les actes de terrorisme, la perception de l'insécurité, le taux d'incarcération et les manifestations violentes ont augmenté.

Le ton de certains dirigeants, comme le nord-Coréen Kim Jong Un, qui déclarait au Nouvel An, soit avant la détente annoncée avec Donald Trump : "les Etats-Unis dans leur ensemble sont à portée de nos missiles nucléaires, et le bouton est toujours sur mon bureau. Ceci est une réalité, pas une menace."

Les victimes de guerre en forte hausse

Le nombre de morts dans les guerres a fait un bond de 240% dans le monde. Mais les principaux foyers de conflits demeurent les Proche- et Moyen-Orient.

En Europe, 61% des pays examinés ont vu leur indice de paix se détériorer ces dix dernières années.

Le rapport souligne l'impact économique de la violence en général et des conflits armés en particulier, qui équivaut à plus de 12% du PIB mondial. A contrario, la paix est avantageuse, selon Steve Killelea, directeur de l'Institut qui publie l'indice et explique que "les facteurs qui sont à la base d'une société paisible entraînent aussi de nombreux autres effets positifs. Par exemple sur l'économie. Pour chaque pourcent d'augmentation de l'indice de paix, on observe une hausse de 1,8% du Produit intérieur brut par habitant."

Et l'Afrique dans tout ça?

Si l'on excepte Madagascar, c'est le Sénégal, à la 52è place, qui est le premier pays d'Afrique francophone dans le classement.

La République démocratique du Congo a perdu cinq places dans le classement par rapport à l'année dernière, pour atteindre, selon le rapport, "un point plus bas que celui jamais atteint ces dix dernières années".

Et le Togo dont nous parlions en ouverture de ce journal a perdu 32 places pour atterrir au rang 98 sur 163.

Cette année encore, ce sont la Somalie, l'Irak, le Soudan du Sud, l'Afghanistan et la Syrie les pays les moins paisibles recensés.

Tout est relatif

Mais là où ce genre de rapport est relatif, c'est que les évolutions dans le classement sont mesurées à l'aune du rapport de l'année précédente.

Ainsi, sur les cinq pays qui enregistrent les plus fortes améliorations en 2018, quatre sont africains : la Gambie, le Liberia, le Sénégal et … le Burundi. Le GPI souligne toutefois dans ce cas précis que le nombre des réfugiés burundais est en augmentation.

Le Burundi se positionne à la 134è place du classement, parmi les dix derniers en Afrique subsaharienne, juste devant le Tchad, distançant de peu l'Erythrée et l'Ethiopie.

