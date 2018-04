Football : le derby d'Isanbul vire au cauchemar

La demi-finale retour de la Coupe de Turquie à été stoppée net à la 57ème minute de jeu par l'arbitre de la rencontre alors que le score était de 0-0. La raison ? L'effondrement sur son banc de touche de Şenol Güneş, l'entraîneur du Besiktas, suite à un jet de projectile venant des tribunes en direction de son visage. Le technicien turc a été évacué à la hâte vers les vestiaires, où le personnel médical de son club lui a recousu le haut du crâne à l'aide d'agrafes. L'entraîneur a ensuite été transporté en urgence à l'hôpital.

Şenol Güneş avec les secours

L'incident s'est produit après une escalade des tensions en première période, avec notamment l'expulsion du défenseur portugais de Besiktas Pepe à la demi-heure de jeu pour un tacle assassin. L'arbitre avait déjà interrompu la partie pendant cinq minutes en première mi-temps après des jets de projectiles contre les joueurs de Besiktas. Şenol Güneş a, lui, été touché alors qu'il tentait de calmer l'un de ses remplaçants, le portier turc Tolga Zengin, qui se disputait avec des supporters de Fenerbahçe.

Liga : l'Atletico Madrid chute au Pays-Basque, Malaga officiellement relégué

En Espagne, suite et fin de la 33ème journée de Liga, hier soir, et parmi les principaux résultats, la défaite surprise du dauphin du FC Barcelone, l'Atletico Madrid sur la pelouse de la Real Sociedad. Les hommes de Diego Simeone ont été battus 3-0 par le club basque. Cette défaite permet au Real Madrid, auteur du nul face à Bilbao mercredi soir, de revenir à trois points de son rival madrilène. De son côté, Malaga, battu (1-0) à Levante, est d'ores et déjà condamné à évoluer la saison prochaine en division inférieure. En Angleterre, Chelsea a battu Burnley (2-1) dans un match comptant pour la 35ème journée de Premier League. Les Blues, qui ont attendu un but de Victor Moses à la 69ème pour l'emporter, restent 5ème tandis que Burnley occupe toujours une surprenante 7ème place.

NBA : Golden State et La Nouvelle-Orélans proche du prochain tour

Kevin Durant, star de Golden State

Le champion NBA en titre Golden State a fait un grand pas vers le 2ème tour des playoffs en dominant pour la troisième fois en autant de matchs San Antonio (110-97). San Antonio qui était privé de son mythique coach, Greg Popovich, dont la femme est décédée ce mardi. Tony Parker, le meneur francais des Spurs, a avoué qu'une bonne partie de l'équipe, très proche de son entraineur et de sa famille, "n'avait pas vraiment eu la tête au basket" cette nuit. De son côté, La Nouvelle-Orléans a disposé de Portland et mène 3-0 dans cette série. Enfin, Philadelphie a repris l'avantage face à Miami en s'imposant sur le parquet du Heat (128-108) grâce à son pivot Joël Embiid, revenu de blessure. Le joueur camerounais n'a pas manqué son retour et le premier match de play-offs de sa carrière: le visage protégé par un masque après avoir été opéré d'une fracture du plancher orbital gauche le mois dernier, il a inscrit 23 points et pris sept rebonds en seulement 30 minutes.