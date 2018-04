Afrique

Femua 2018 : Asalfo de Magic System donne le ton

La onzième édition du Femua s’est ouverte à Abidjan. Et pour Asalfo, membre du groupe Magic System et directeur du festival, c’est l’occasion de s’adresser à la jeunesse et aux dirigeants africains sur l'immigration.

Écouter l'audio 01:46 L’artiste n’est pas seulement celui qui vient vendre des albums (Asalfo)

Le thème retenu cette année est "jeunesse africaine et immigration clandestine". Les artistes participant au festival des musiques urbaines d'Anoumabo, le Femua "ont envie de dire stop à ce fléau qui est en train de décimer la jeunesse africaine". Ecoutez l'interview d'Asalfo en cliquant sur l'image.

