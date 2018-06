Expulsion de Juan Branco : la Minusca donne sa version des faits

L’avocat Juan Branco a été recruté pour une mission d’expertise pour le compte de la Cour pénale spéciale. L’expert a aussi émis des doutes quant à l’indépendance de la Cour spéciale, dont la loi de règlement a été adoptée le 29 mai dernier par l’Assemblée nationale. Le 25 mai, Juan Branco, a posté une série de tweets dans lesquels il commentait un article du journal Le Monde sur les forces de l’Onu en Centrafrique.

Selon lui, le 10 avril dernier, ces forces ont massacré plus de 30 civils et blessé cent autres sans aucune justification. "Faute de travail journalistique sérieux, un crime devient ‘incident’, et les civils massacrés, des cadavres à piétiner".

Joint par la DW, Vladimir Monteiro, porte-parole de la Minusca et chef du Bureau de communication et information publique de la mission onusienne en Centrafrique livre sa version des faits.

