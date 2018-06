Entrée en vigueur des taxes américaines, les alliés des Etats-Unis ripostent

Ces droits de douane supplémentaires de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur celles d'aluminium en provenance de l'Union européenne, ainsi que du Canada et du Mexique, suscitent un tollé depuis l’annonce de la décision par Washington. Bruxelles a annoncé vouloir présenter un recours devant l'Organisation mondiale du commerce et étudie des mesures de rétorsions. Le Canada pour sa part a déjà annoncé une liste de produits américains qui seront plus lourdement taxés.

Le Canada a été l'un des premiers à riposter concrètement en annonçant des taxes sur des produits américains pour une valeur de 11 milliards d'euros. Pour le premier ministre canadien Justin Trudeau la décision américaine est "un affront au partenariat de sécurité existant de longue date entre le Canada et les Etats-Unis."

Un point de vu que ne partage pas Donald Trump pour qui les Etats-Unis ont été exploité pendant de nombreuses décennies dans le domaine du commerce.



Pour Ralph Freund, vice-président de "Republicans Overseas Germany" et membre de la CDU et du Parti républicain des États-Unis, le président américain a tout à fait raison. "On doit voir : qu’est ce qu’il y a au départ? Quel est le tarif actuel et cela déjà depuis des années et parfois des décennies? Le marché intérieur américain est le plus grand du monde, plus grand que la Chine, plus grand que l'Europe, et il prélève des droits de douane, de 3,8% par exemple pour ce qui concerne l'Union européenne. Pour sa part, l'Union européenne prélève six pour cent sur les marchandises américaines. En d'autres termes, il existe un énorme fossé et un potentiel de rattrapage pour l'Europe" explique t'il.

L'OMC pour trancher

Quoi qu’il en soit, outre le Canada, le Mexique a promis des mesures équivalentes sur divers produits" dont certains aciers, des fruits et des fromages, qui "seront en vigueur tant que le gouvernement américain n'éliminera pas les taxes imposées".

Du côté de l'Union européenne, la riposte est pour le moment verbale mais des plans de contre-taxes existent.

Selon le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, les Etats-Unis ne laissent pas d'autre choix que l’imposition de droits de douane supplémentaires à des produits américains et le fait de porter ce conflit devant l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

Une option que semble partager le gouvernement allemand qui promet que la réponse à "l'Amérique d'abord" sera "l'Europe unie". Peter Altmaier, ministre allemand de l'Economie. " Nous avons activé ces plans il y a plusieurs jours. Il existe une procédure pour cela. Elle doit être validée par l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Nous l'avons fait et il faudra quelques jours à l'Union européenne pour avoir le droit d'imposer ces mesures. Il était important pour nous de respecter les règles internationales de l'Organisation mondiale du commerce, et que ces mesures soient d'abord signalées à l'OMC et, si l'OMC était en mesure de les examiner et de les évaluer, de continuer en les appliquant " précise le ministre.

Dans tout les cas, le ministre allemand de l’économie Peter Altmaier s'attend d'abord à des conséquences négatives de la décision pour les Etats-Unis eux-mêmes.