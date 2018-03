Difficile de lutter pour les droits de l′Homme en Mauritanie | Afrique | DW | 22.03.2018

L’organisation expose dans son rapport la répression croissante à l’égard des personnes et des organisations qui dénoncent l’esclavage et la discrimination dans le pays. Une situation qui pourrait s'intensifier alors que le pays se prépare à aller aux urnes cette année et l'année prochaine.

Selon l'Organisation de défense des droits de l''Homme, des militants ont été arrêtés et torturés pour avoir simplement dénoncé l’esclavage. Plusieurs dizaines d’organisations luttant contre la discrimination restent par ailleurs interdites dans le pays.

