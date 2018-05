Denis Mukwege interpelle le peuple congolais

Le gynécologue Denis Mukwege, qui a reçu le prix Sakharov en 2014 pour son action en fonction des femmes violées en République démocratique du Congo (RDC), a tenu ce lundi (28.05.) à Bruxelles une conférence de presse sur l'impasse politique en RDC.

"L'homme qui répare les femmes", comme on le surnomme, est en effet souvent cité pour conduire une "transition sans Kabila", c'est-à-dire assurer une transition démocratique alors que beaucoup se montrent dubitatifs quant à la tenue effective des élections en décembre 2018. Or Denis Mukwege se montre prudent en insistant sur le fait que la décision finale revient au peuple et qu'il n'est pas animé par une ambition personnelle.

