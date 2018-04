De nouveaux noms pour trois rues de Berlin

Nachtigalplatz, un endroit paisible au milieu de Berlin. Mais le nom Nachtigalplatz fait polémique, c’est aussi le cas de deux autres rues de la capitale: Petersallee et Lüderitzstraße.

Joséphine Apraku s'est battue avec d'autres activistes pour qu'on renomme les trois rues qui honorent trois figures controversées de l'histoire coloniale allemande: Adolf Lüderitz, qui a jeté les bases de l'ancienne colonie allemande dans le sud-ouest de l'Afrique. Carl Peters, un explorateur allemand qui a contribué à la conquête de territoire en Afrique de l'est pour le compte de l’Allemagne, et qui était craint pour sa brutalité. Et enfin Gustav Nachtigal, explorateur allemand en Afrique et partisan du colonialisme. "Les noms de rue selon la loi berlinoise actuelle sont donnés pour honorer, donc pour moi, la question n'est pas de savoir si nous pouvons garder les noms. S'il y a des honneurs, la réponse est évidente: nous ne le pouvons pas, mais je pense que c'est important de porter un regard critique et un changement de perspective est un excellent moyen de le faire" explique Joséphine Apraku.

Si le projet se concrétise, Lüderitzstraße serait alors renommé Cornelius Frederiks, du nom d’un Namibien qui a combattu activement les Allemands. Nachtigalplatz deviendra la place Bell en hommage à Rudolf Duala Manga Bell qui s’opposa à la mainmise allemande sur le Cameroun et à un projet d’apartheid à Douala, avant d’être exécuté par les Allemands en 1914.

Petersallee devrait avoir deux noms. À l'avenir, une partie porterait le nom de la combattante de l'indépendance namibienne Anna Mungunda, l'autre partie s'appellera Maji-Maji-Allee en l’honneur d’un mouvement de résistance dans l'ancienne d'Afrique de l'Est.

Un projet qui ne fait pas l'unanimité

Les résidents du quartier restent plutôt divisés sur le sujet. "Je pense que c'est une blague, ils auraient dû y penser plus tôt depuis tant d'années " estime l'un des résident. Pour un autre "c'est bien puisque les noms ont été donnés sur la base d’histoires horribles mais je dirais que quelque chose de plus neutre serait meilleur."

"Je ne pense pas que ce soit bien parce que nous avons emménagé ici il y a un mois, nous avons fait des modifications administratives et maintenant le cirque recommence. Je n'aime pas ça" explique pour sa part une nouvelle habitante du quartier.

Mais pour un jeune qui y réside également "c'est très bien, je soutien. Les vieux criminels doivent disparaître de ces rues, ces dirigeants coloniaux n'ont rien à faire ici."



Karina Filusch est porte-parole de Pro Afrikanisches Viertel (PAV), une organisation de résidents qui s'oppose à ce qu'ils appellent un débat "politisé et idéologique" autour des noms de rues. Pour elle "le processus devrait être mis entre les mains des citoyens, une bonne politique consiste en fait à équilibrer les différents intérêts, ce qui ne s'est pas produit ici. Donc cela devrait être renvoyé aux citoyens, de sorte que les parties prenantes se concertent pour communiquer."

Il faudra probablement un certain temps avant que la quiétude revienne à Nachtigalplatz. Ou plutôt la place Bell comme elle devrait bientôt s'appeler.