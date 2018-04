Début de la conférence nationale en Libye

C'est à Zouara, à l'ouest, et à Benghazi, à l'est, que sera lancée la Conférence nationale ce jeudi. Plus qu'une conférence, c'est un processus qui prend la forme de réunions tenues dans différentes villes libyennes. D'autres rendez-vous sont déjà annoncés, ce samedi dans le sud et mardi prochain à Tripoli.

Une conférence inclusive

Membres de la société civile, représentants tribaux, élus, jeunes... tous les Libyens, quelles que soient leurs opinions, sont invités à y participer pour imaginer l'avenir de leur pays.

L'objectif de la conférence nationale est avant tout d'être inclusive. A l'opposé des accords de Skhirat de 2015, dont l'échec est souvent imputé à l'absence de nombreux acteurs, au cours des négociations. C'était le cas notamment des Kadhafistes ou des groupes armés.

A peine entamée et déjà critiquée

Pourtant, la conférence nationale suscite déjà quelques critiques ou plutôt des incompréhensions. Les participants à la réunion de ce jeudi peinent à en comprendre les tenants et les aboutissant.

Ils ont reçu un document qui les a surpris. Envoyé par l'ONU, celui-ci précise les thèmes à aborder, sous forme de questions. Par exemple, comment gérer la police ? Un habitant de Zouara, joint par téléphone, ne comprend pas l'intérêt. Il rappelle que ces sujets sont censés être réglés par le projet de constitution qui doit être soumis à referendum dans les prochains mois.

Après ces réunions locales, d'autres seront organisées par secteurs. Hommes d'affaires, sécuritaires se rencontreront sur le même principe.

La conférence nationale devrait se terminer fin juillet avec un document présentant les conclusions. L'ONU espère ensuite que des élections générales pourront être organisées avec sérénité.