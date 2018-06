Coupe du monde 2026 : entre déception et soulagement à Rabat

A Moscou, lors du congrès de la FIFA, le Maroc s'est incliné face à la candidature tripartite des Etats-Unis du Canada et du Mexique qui organiseront donc la Coupe du monde 2026. C'était la cinquième tentative pour le royaume qui a présenté une candidature de dernière minute en sachant qu'il n'avait que peu de chances de l'emporter face aux trois pays américains.

65 pays ont voté pour le Maroc, contre 134 pour la candidature tripartite : Mexique, Canada et Etats-Unis. Onze pays africains ont préféré voter contre le Maroc. Dans les rues de Rabat, on est pas vraiment étonné, et on hésite entre déception et soulagement. Dans un parc de Rabat, Karim est venu pour prendre l'air. Installé à une table avec son ordinateur, il vient juste d'assister au vote. Il n'est pas vraiment surpris de la défaite marocaine. "C'était attendu car on était face à trois géants quand-même", estime-t-il.

Investir dans la santé et l'éducation

"Côté infrastructures, côté organisation, ils étaient plus à même de proposer à la FIFA, aux décideurs, une organisation complète déjà prête." Ce jeune père de famille, est déçu en tant qu'amateur de foot, mais en tant que citoyen, il est finalement soulagé. "On aurait gaspillé beaucoup d'argent, qui j'espère sera investi dans les priorités nationales comme l'éducation et la santé". Latifa est en train de ranger ses affaires dans son scooter, elle est au courant du vote mais ne connaissait pas encore le résultat. "Pour l'intérêt du Maroc, c'était bien", affirme cette habitante qui pourtant ne s'intéresse pas au football. "Pour le tourisme, le commerce par exemple."

Mais pour Mehdi Alioua, sociologue, ce serait une erreur de croire que le développement du Maroc puisse passer par l'organisation d'une coupe du monde. "On a l'exemple de l'Afrique du Sud ou encore celui du Brésil, qui sont calamiteux. Au lieu de renforcer le développement, cela renforce les inégalités, exclue les plus pauvres et profite à la corruption", assure-t-il. Mais pas de quoi détourner l'attention des Marocains de l'actuelle Coupe du mode. En effet, Les lions de l'Atlas jouent dès ce vendredi contre l'Iran, avant de rencontrer le Portugal et l'Espagne.