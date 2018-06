Coupe du monde-2018: le match Egypte-Uruguay met en choc Mo-Salah et Luis Suarez

Deux sélections africaines entrent en lice cet après-midi : les Pharaons d'Egypte affrontent les expérimentés uruguéens à 14hoo.

Les pronostiques sont certes du côté uruguéen : treize participations, et deux fois champion du monde (1930-1934) et demi-finaliste en 2010. Mais les Pharaons d'Egypte qui ne sont qu'à leur 3e participation comptent beaucoup plus sur leur idole l' attaquant de Liverpool, Mohamed Salah dont le retour à la pélouse a été confirmé jeudi par le sélectionneur Hector Cuper:

"Mo (Salah) se porte très bien. Il a récupéré très, très rapidement, nous lui avons prêté beaucoup d'attentions, il a eu des séances de formation avec nous. Nous devons encore voir comment se déroule la séance d'entraînement jeudi, mais je peux presque vous assurer qu'il jouera à 100% . Nous sommes donc tous très optimistes qu'il sera avec nous vendredi." dit-il.

La sélection marocaine

Un autre représentant africain, le Maroc joue contre l'Iran.

Il s'agit d'une rencontre opposant les Outsiders du groupe. Le Maroc qui retrouve le mondial vingt ans après , espère faire mieux face aux Iraniens plus abordables dans le groupe B.

Le sélectionneur marocain Hervé Renard s'estime heureux d'abord d'avoir qualifié l'équipe à la Coupe du monde: "Beaucoup n'y sont pas" a-t-il dit.

Et face à l'Iran, Hervé Renard affirme que rien n'est joué à l'avance :on aura à faire à un entraineur qui est à sa 4e participation à la Coupe du monde, il y aura du pain sur la planche", dit-il.

À 20 heure, les deux favoris du groupe B, l'Espagne et le Portugal seront aux prises.