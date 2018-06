Coupe du monde 2018 : l'Allemagne chute d'entrée

Au stade Loujniki de Moscou, le champion du monde en titre est tombé face à une équipe mexicaine surmotivée. Dès les premières minutes, les hommes de Joachim Löw ont paru sous pression et n'ont cessé de reculer face aux assauts mexicains. De multiples erreurs qui ont fini par coûter cher, avec l'ouverture du score de Hirving Lozano à la 35ème minute.

L'Allemagne a eu de la chance

Il y a bien eu ce coup-franc de Toni Kroos qui a fini sur la barre de Guillermo Ochoa (39ème), mais globalement, la Mannschaft n'y était pas. Apathiques en première mi-temps, les Allemands ont tenté de se reprendre en seconde période. En deuxième mi-temps, les Allemands ont poussé, mais n'ont pas réussi à faire fléchir cette équipe du Mexique, qui aurait pu ajouter un ou deux buts de plus si elle s'était montrée plus efficace devant le but. Score final : 1-0. Pour la première fois depuis 1982, l'Allemagne rate son entrée au Mondial. Le sélectionneur Joachim Löw attend désormais une réaction de ses joueurs :

Les Mexicains fêtent Hirving Lozano, le héros du match.

"C'est décevant de perdre ce premier match. C'est une situation à laquelle nous ne sommes pas habitués. Dans les tournois précédents, nous avons toujours gagné notre première rencontre. Nous devons accepter le fait qu'il peut y avoir des obstacles sur notre route. Maintenant, nous devons tirer nos propres conclusions et faire mieux lors de notre prochain rendez-vous."

La dernière fois que l'Allemagne s'était inclinée, c'était face à l'Algérie, 2-1. La Mannschaft va donc devoir corriger le tir dès samedi prochain, face à la Suède. La Suède qui affronte tout à l'heure la Corée du Sud pour tenter de rejoindre le Mexique en tête du groupe F. Une rencontre qui débutera à partir de 12h en temps universel.

Le Brésil accroché par la Suisse

Cette Coupe du monde s'annonce très disputée, puisque les favoris ont connu des difficultés, comme par exemple le Brésil hier soir. Les Brésiliens pour qui tout avait bien commencé, avec cette ouverture du score de Philippe Coutinho dès la 20ème minute. Une superbe frappe enroulée sur laquelle Yann Sommer, le gardien du Borussia Mönchengladbach, n'a rien pu faire. Mais par la suite, les Suisses sont revenus dans le match, et ont été récompensés de leurs efforts, avec un but de la tête signé Steven Zuber. Par la suite, le Brésil a poussé, mais la Suisse a tenu. Score final 1-1. Vladimir Petkovic, le coach de la "Nati" suisse, est content de la prestation de son équipe:

Neymar et les Brésiliens sont tombés sur une très bonne équipe de Suisse.

"C'est vrai que notre adversaire a été meilleur, mais je suis fier de mes joueurs, de la manière dont ils se sont comportés. Ils n'ont jamais lâché, ils ont tout donné pendant 90 minutes, ils ont pressé, joué de l'avant, et je pense que cette rencontre nous met dans de bonnes conditions pour la suite du tournoi."

Le Brésil et la Suisse sont donc deuxième et troisième du groupe E. Une poule dominée par la Serbie, qui a battu le Costa Rica 1-0 hier après-midi à Samara, grâce à un coup-franc du capitaine Aleksandar Kolarov à la 56ème minute.

L'exploit de l'Islande

Autre grande nation qui a eu du mal ce week-end : l'Argentine. Les finalistes du dernier Mondial ont entamé leur campagne à Moscou, dans le stade du Spartak, face à un néophyte : l'Islande. Première participation pour ce pays du nord de l'Europe qui a certes encaissé un but à la 19ème minute de la part de Sergio Aguero, mais qui a réagi quatre minutes plus tard, en égalisant par l'intermédiaire d'Alfred Finnbogasson (l'attaquant du FC Augsburg). Par la suite, les Islandais ont reculé, et ont fini par concéder un pénalty peu après l'heure de jeu. Seulement, Lionel Messi a vu sa frappe repoussée par le gardien Hannes Thor Halldorsson. On en restera là : 1-1, on peut dire que ce match nul sonne comme une victoire pour l'Islande. C'est du moins l'avis du sélectionneur Hemir Hallgrimsson :

Lionel Messi s'en veut : il a raté un pénalty décisif face à l'Islande.

"Je pense que nous avons très bien défendu. Bravo aux garçons pour cette organisation et tout ce travail abattu face à des joueurs de classe mondiale. C'était difficile de défendre pendant 90 minutes, surtout quand tu n'as pas beaucoup le ballon. Donc le mérite revient aux joueurs, mais aussi au staff, qui ont préparé tout le monde du mieux possible, afin que nous ne soyons pas surpris par ce qu'allaient proposer les Argentins."

L'Argentine et l'Islande qui sont devancées dans ce groupe D par la Croatie, qui a battu le Nigeria 2-0. Un but d'Oghenekaro Etebo contre son camp à la 32ème minute et un pénalty de Luka Modric à la 71ème.

La France au forceps

Pour l'instant, il n'y a que la France qui a tenu son rang. À Kazan, même si les Bleus ont eu beaucoup de difficultés face à l'Australie, ils ont fini par repartir avec les trois points. C'est Antoine Griezmann qui a ouvert le score à la 58ème minute sur pénalty. Quatre minutes plus tard, les Australiens égalisaient eux aussi sur pénalty, par l'intermédiaire de Mike Jedinak. Mais à dix minutes de la fin, Aziz Behich détournait dans ses filets un ballon également destiné à Paul Pogba. La France s'impose 2-1 et est en tête du groupe C en compagnie du Danemark, qui a battu le Pérou 1-0 grâce à une réalisation de Yussuf Poulsen.

Cristiano Ronaldo a inscrit un triplé contre l'Espagne, dont ce formidable coup-franc en toute fin de rencontre.

Espagne 3-3 Ronaldo

Enfin, comment ne pas revenir ce qui a été LA plus belle rencontre de ce Mondial jusqu'à présent?Vendredi soir, au stade olympique de Ficht, dans la banlieue de Sotchi (au sud du pays), l'Espagne et le Portugal nous ont offert une véritable rencontre de gala. Ce sont les Portugais qui ont frappé les premiers, avec un pénalty de Cristiano Ronaldo dès la 4ème minute. La Roja a égalisé vingt minutes plus tard par l'intermédiaire de Diego Costa, mais le Portugal a repris l'avantage juste avant la mi-temps, toujours grâce à Ronaldo. En seconde période, l'Espagne a d'abord égalisé, toujours par Diego Costa, avant de mener au score suite à une formidable volée de Nacho Fernandez. Mais à deux minutes de la fin du temps réglementaire, Ronaldo, toujours lui, a égalisé à 3-3 grâce à un coup franc splendide. Pas de vainqueur dans cette rencontre, mais une formidable partie de football malgré tout.