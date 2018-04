Coupe d'Allemagne: l'Eintracht Francfort file en finale

Face à Schalke 04 qui jouait à domicile, l'Eintracht Francfort s'est imposé (1-0) en demi-finale de la Coupe de l'Allemagne.

Un but magique, inscrit à la 75e minute par Luka Jovic, et qui a complètement bouleversé Schalke 04 et son grand public au stade Veltins Aréna. En revanche, l’heure était à la folie totale chez les supporters de Eintracht Francfort.

Luka Jovic célèbre son but

La finale de la coupe d’Allemagne opposera, le 19 mai prochain à Berlin, l’Eintracht Francfort au Bayern Munich tombeur mardi dernier de Bayer Leverkusen.

Les matches éliminatoires de la Coupe de la Confédération

Douze matches étaient à l'affiche rien que pour la journée de mercredi d’hier. C’est entre autre Raja Casablanca du Maroc qui s’est qualifié après avoir battu (3-0) Zanaco de Zambie en match retour.

Costa do Sol de Mozambique a éliminé (2-0) Rayon Sport du Rwanda. Malgré le nul (0-0) entre Djoliba de Mali et Mountain of Fire and Miracle du Nigeria, les Maliens se sont qualifiés grâce à leur victoire (1-0) à l’aller.

Les supporters des Léopards

Mais le Nigeria reste tout de même dans la course avec Enyimba qui a éliminé Bidvest Wits d’Afrique du Sud, Cara de Brazza ville s’est imposé (1-0) à Saint George d’Ethiopie.

Le président de la Fédération congolaise de football remis en liberté provisoire

Après 21 heures de garde à vue, Constant Omari qui est aussi vice-président de la CAF et membre du comité exécutif de la Fifa est, depuis mercredi soir, en liberté provisoire.

Mais trois de ses proches collaborateurs arrêtés avec lui, le Secrétaire général Bartélémy Okito et les deux vice-présidents de la Fédération congolaise de football (Fecofa), sont détenus jusqu’à la fin de l’instruction du dossier.

Ces dirigeants du football congolais sont soupçonnés de détournements d’un million de dollars destiné à l’organisation de quatre matches de football.