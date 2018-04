Coupe d'Allemagne : le Bayern sans pitié en demi-finales

Malgré l’ambiance électrique imposée par les supporters et la détermination sans faille des joueurs de Leverkusen, le Bayern Munich, leader du championnat allemand, s’est imposé (6-2) sur la pelouse de Leverkusen.

Parmi les buteurs de la rencontre, l'attaquant Robert Lewandoski a réalisé un doublé à la 2e et à 5e minute de la rencontre.

Lars Bender, le capitaine de Leverkusen célèbre son but.

Leverkusen ne s’est pas laissé faire

Surmotivés et encouragés par leur public, les joueurs de Heiko Herrlich ont intensifié la pression à la charnière centrale bavaroise et à la 15e minute, le capitaine Lars Bender a saisi de tête le ballon mal dévié par le défenseur Mats Hummels et qui a fini sa course dans les filets gardés par Sven Ullrich. Les deux équipes se sont quittées, en fin de première mi-temps, sur un score de 2 buts à 1.

Le Bayern a, dans la seconde partie, déroulé le match

De retour des vestiaires, la suite n’a été qu’un naufrage collectif de Leverkusen devant son public. Un lot de quatre buts a été inscrit par le Bayern dans la seconde période, dont un triplé de l’attaquant Thomas Müller.

Le Bayern a, aisément, démontré un football de haut niveau se réjouit Karl Heinz Rummenigge, un des membres de la direction du club.

Karl Heinz Rummenigge, membre de la direction de Bayern Munich

"Je dois dire que c’était une belle démonstration de la qualité de notre football en ce moment. C'est une équipe formidable qui a mérité d'aller à Berlin."

La finale de la Coupe d' Allemagne se jouera le 19 mai au stade de Berlin, et le deuxième qualifié sera connu ce soir entre Schalke 04 et Eintracht Francfort.

Le Djoliba du Mali accueille le Mountain of Fire and Miracles du Nigeria

La rencontre Djoliba du Mali et le Mountain of Fire and Miracles du Nigeria aura lieu à 17h, heure locale. Il s'agira du match retour des éliminatoires de la 15e édition de la Coupe de la Conféderation. À l'aller, les Maliens s'étaient imposés au Nigeria (1-0). Mais l’entraineur de Djoliba, Fanyiri Diarra, a prévenu ses joueurs : "Ce n’est pas encore gagné, le club nigérian sera animé d’un esprit de revanche et sera dans l’obligation d’attaquer et de nous mettre en difficulté ". Et d'ajouter ensuite : "C’est à nous donc de gérer le match dans un esprit qui nous animait à l’aller à Lagos."