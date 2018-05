Corruption autour du droit d'asile en Allemagne?

Il est désormais interdit au bureau de Brême de prendre des décisions en matière d'asile. Une sanction sans précédent.

L'interdiction a été prononcée mercredi par le ministre fédéral de l'Intérieur en personne: Horst Seehofer. Elle survient après une révision interne de 4. 568 cas d'asile qui a révélé que des fonctionnaires de la succursale de Brême avaient intentionnellement enfreint la réglementation pour octroyer abusivement l'asile à des demandeurs qui ne remplissaient pas les conditions légales.

Annegret Korff, porte-parole du ministère allemand de l'Intérieur l'assure:

"A partir du moment où il a pris connaissance des allégations, le ministre s'est montré très favorable à une enquête indépendante et transparente, qui a été initiée par le Contrôle fédéral des finances, parallèlement à des procédures disciplinaires et à d'autres clarifications."

L’enquête dure depuis plusieurs mois. En avril déjà, les procureurs avaient déclaré qu'au moins 1 200 demandes d'asile, principalement émanant de membres de la minorité yézidie syrienne, avaient été approuvées à tort entre 2013 et 2016.

Le ministre fédéral de l'Intérieur Horst Seehofer lors d'un point de presse en Avril.

Sécuriser la procédure

L’affaire fait beaucoup réagir en Allemagne et la réaction des autorités est jugée lente par certains. Pour Boris Pistorius (SPD), le ministre de l'Intérieur de Basse-Saxe, il est important de se poser un certain nombre de questions notamment "comment assurer le contrôle de qualité ? Comment le ministre fédéral de l'Intérieur s'assure-t-il que les dossiers de demandes d'asile provenant des différents bureaux régionaux de l'Office de l'immigration ont tous été traités selon les mêmes critères, pour pas que l'une ou l'autre des antennes ait un taux de refus ou d'acceptation des demandes qui s'éloigne de la moyenne nationale ? Ce sont les questions centrales, ainsi que la nécessité d'une communication sûre et fiable."

A ce jour, les services en charge de l’immigration rencontrent des difficultés importantes pour identifier les identités multiples et les abus possibles. Jusqu’au mois d'avril dernier, environ 40% des 494 services n'étaient toujours pas équipés d'appareil permettant de vérifier de manière adéquate les empreintes digitales. Mais les autorités l’assurent, d’ici la fin de l’année, toutes les antennes régionales de l'Office devraient être équipées.