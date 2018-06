Che Guevara au Congo, "l'histoire d'un échec"

C’est avec une poignée de révolutionnaires cubains que le jeune commandant Ernesto Che Guevara débarque en avril 1965 au Sud-Kivu, en République démocratique du Congo. Une mission organisée en toute discrétion.

Victor Dreke, marxiste révolutionnaire, était général adjoint de la mission de Cuba au Congo.

"Tout était secret", se souvient-il. "Ce n'était pas comme avant, en Angola. C'était complètement secret, les soldats recrutés n'avaient pas le droit de dire quoi que ce soit à leurs familles. Ils leur ont dit qu'ils sont allés en Union soviétique. Imaginez, une centaine de noirs en route pour la Russie. Mais c'est comme ça: tout ça en Union soviétique! "

Exporter la révolution

Des combattants cubains dont Che Guevara en compagnie de miliciens congolais

C’est donc sous des fausses identités que Che Guevara et ses compagnons se rendent au Congo. L’objectif: installer dans les montagnes congolaises un quartier général pour exporter en Afrique la guerre révolutionnaire.

"L'idée de Che Guevara était de construire un camp central au Congo", raconte Victor Dreke. "Pensez à la géographie du Congo, à la superficie et aux habitants de l'époque. Et puis avec Patrice Lumumba. Comme s'il pensait que son histoire amènerait les rapatriés africains à venir dans ce camp pour se préparer et se disperser pour se battre."

Un idéal, hélas, pas toujours partagé par ses interlocuteurs congolais qui vivent dans un pays qui n’a connu qu’une succession de guerres civiles.

Sept mois plus tard, après avoir constaté le manque de motivation des soldats congolais et les lacunes dans la préparation de la mission, Guevara quitte le Congo où il n’était pas connu comme un guérillero héroïque, mais comme "Docteur Tatu".

Dans les années qui suivirent, il dirigea plusieurs missions réussies dans les guerres de libération de la Guinée Bissau, du Cap-Vert et de la République de Guinée. Il fut finalement capturé et tué en octobre 1967, en Bolivie.