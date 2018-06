Ce qui se cache derrière le discours de Nkurunziza

Les observateurs de la vie politique burundaise ne s’en sont pas encore remis, plus de 24 heures après cette déclaration surprenante du numéro un burundais. Déclaration qui par ailleurs est intervenue juste après la promulgation de la nouvelle constitution qui ouvrait pourtant au président Pierre Nkurunziza la possibilité de briguer un nouveau mandat à partir de 2020.

"Je voudrais porter à la connaissance des Burundais et de la communauté internationale que nous ne pourrons pas nous désavouer. Notre mandat (mandat présidentiel) s'achève en 2020".

Écouter l'audio 04:30 Now live 04:30 min Jean-Claude Karerwa Ndenzako : "Le président Nkurunziza ne sera pas candidat en 2020"

Comment interpréter cette déclaration? "Cela veut dire concrètement que le président Nkurunziza ne sera pas candidat en 2020. Qu'il va soutenir un autre candidat qui sera élu pour présider à la destinée du Burundi. Je ne peux pas dire mieux que le président Nkurunziza. Mais il y a des gens qui sont toujours pessimistes et sceptiques. Le président a toujours prouvé que c'est un homme qui tient sa promesse, qui respecte la parole donnée", répond Jean-Claude Karerwa Ndenzako, porte-parole du président Nkurunziza.

"Je m'engage et je me prépare bien avec tout mon cœur, toute mon intelligence et toutes mes forces de soutenir le nouveau président que nous allons élire en 2020", a poursuivis Pierre Nkurunziza dans son discours en kirundi.

Des propos qui ne rassurent pas David Gakunzi.

"Son annonce était un peu ambiguë parce qu’il ne dit pas clairement qu'il ne se représentera pas en 2020 ", regrette t-il.

Selon le Directeur du "Paris Global Forum", une institution indépendante favorisant les échanges culturels et économiques entre l’Afrique et le reste du monde.



"Nkurunziza n'avait pas d'autres choix. Il était sous une pression internationale très forte et sous une pression interne aussi, y compris dans son propre parti où certains généraux notamment et des membres du CNDD-FDD ne voulaient pas du tout qu'il soit président à vie. Nous sommes face à une nouvelle évolution qui montre que peut-être on est à un tournant politique au Burundi"

Contacté par la DW Agathon Rwasa, qui dirige la coalition Amizero y'Abarundi, s’est dit lui aussi "sceptique". Pierre Nkurziza est "un animal politique, il est versatile", a conclu l’opposant.

Décrispation?

Dans un communiqué des services extérieurs de l'Union européenne dont la rédaction de la DW a obtenue copie, l'UE estime que le retrait du président du Burundi Pierre Nkurunziza de la course à la présidentielle de 2020 pourrait "décrisper la situation" dans le pays.





L'annonce "en ligne avec le principe d'alternance démocratique tel qu'énoncé dans les accords d'Arusha et la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, est de nature à décrisper la situation au Burundi", a affirmé un porte-parole de Federica Mogherini, haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères.

Selon lui,"des mesures nécessaires à la définition d'une solution pacifique et consensuelle au Burundi, en particulier l'ouverture de l'espace politique et public, sont également indispensables pour garantir la crédibilité des élections en 2020".

À ses yeux, seul un "un dialogue inclusif inter-burundais placé sous l'égide de la région", pourrait permettre aux différentes parties de trouver un modus vivendi.