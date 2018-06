Ce que promet le sommet Trump-Kim de Singapour

Le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un sont arrivés à Singapour avant le jour "J" de leur rencontre. L'Air Force One, l'avion du président américain a atterri dianche soir (10 juin) à Singapour. Donald Trump venait de quitter le Canada à l'issue d'un sommet du G7 qui s'est tenu dans un climat tendu avant que le président américain refuse finalement d'en accepter les conclusions.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un visite un détachement de l'armée nord-coréenne dans l'Ouest de la ligne de front avec Séoul

Un accord ou des sanctions

Il est possible que Donald Trump attendait plus de son tête-à-tête historique avec le très controversé leader nord-coréen que du sommet avec ses pairs des pays les plus industrialisés. Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo est en tous cas très clair sur l'objectif de cette rencontre. L'objectif poursuivi avec Pyongyang n'a pas changé selon lui : "la dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible de la péninsule coréenne. C'est le seul résultat que les Etats-Unis accepteront. Les sanctions resteront jusqu'à ce que la Corée du nord élimine totalement son arsenal nucléaire. Si la diplomatie n'évolue pas dans la bonne direction, ces sanctions vont augmenter."

Pour le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo, le président Trump comprend les impératifs du président Kim. Il serait donc prêt à assurer la sécurité de la Corée du nord tout en convaincant Pyongyang d'abandonner ses armes nucléaires. "Nous sommes prêts à lui donner de nouvelles garanties de sécurité, différentes de celles qui lui ont été proposées auparavant", assure Mike Pompeo.

Mike Pompeo lors d'une rencontre à Pyongyang en avril 2018

Climat de méfiance

Apparemment, le président américain attend beaucoup du sommet de Singapour. Il a aussi appelé à la concrétisation de cette opportunité unique pour la paix et pour lui, c'est le début d'un processus.

De son côté, le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a fait le déplacement avec un avion d'Air China. Il a eu immédiatement à son arrivée des entretiens avec le Premier ministre de Singapour. Les Singapouriens - mais pas seulement eux - attendent beaucoup de cette rencontre comme l'indique cet homme :"nous espérons la paix à travers ce sommet, d'abord entre les deux pays puis dans le monde entier."

La rencontre entre Kim Jong Un et Donald Trump est prévue pour débuter ce mardi (12 juin) à 9 heures, heure locale, 1 heure en temps universel.

Craignant peut-être pour sa santé, Kim Jong Un a fait venir un avion-cargo rempli de nourritures et d'autres produits de première nécessité.