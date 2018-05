Burundi: les propos d'un prêtre divisent l’opinion

L’Abbé Eugène Nimenya aurait juré au cours de la messe dominicale du dimanche 27 mai 2018 "de ne plus donner les sacrements aux Imbonerakure aussi longtemps que ceux qui ont appelé à voter Non pendant le référendum constitutionnel du 17 mai dernier sont en prison". Réaction de l’Abbé Noël Nkurunziza, curé de la paroisse Rwarangabo, près de Ngozi dans le nord et province natale du président burundais :

"Ça n’engage que lui, parce que ce n’est pas une déclaration de l’évêque du diocèse ou alors de la conférence épiscopale. S’ils ont fait des exactions, est-ce que ce prêtre sait qu’ils ne se sont pas confessés ? Comment est-ce qu’il le sait ?"

L’Abbé Eugène Nimenya aurait également déclaré que la moitié des offrandes de messe qu’il célèbre serait versée à ces détenus. Avant de conclure : "n’ayez pas peur du CNDD-FDD, il passera comme sont passés l’UPRONA et le parti Sahwanya-Frodebu, aujourd’hui ombre d’eux-mêmes."

Selon un membre du bureau politique du parti au pouvoir qui a souhaité conserver l'anonymat "il y a aussi des prélats qui jouent ce jeu pour chercher à trouver un moyen d'obtenir l'exil au Canada ou en Europe. Ils préparent leur terrain et s'en vont après. Il y a d'autres prélats qui peuvent dire le contraire de ce qu'il dit".

L’Église assimilée à l’opposition

Depuis l'éclatement de la crise politique au Burundi en 2015, l’Église catholique est constamment accusée de parti pris par le pouvoir de Bujumbura.

"Le climat actuel au Burundi fait que toute personne qui s'exprime contre le gouvernement est de fait considérée comme un opposant", regrette la directrice du Réseau européen pour l'Afrique centrale, EurAc.

"C'est une décision très courageuse de sa part. (NDLR, l’Abbé Eugène Nimenya) Effectivement, on peut avoir des craintes concernant sa sécurité future. Je pense que l'Eglise a un rôle à jouer par rapport à la cohésion sociale, à la réconciliation, à la paix dans la mesure où elle le peut et le veut", conclut Brune Mercier.

Joint au téléphone, le recteur de l’Université de Ngozi ne partage pas cette opinion sur le rôle que doit jouer l’Église. Selon l’Abbé Apollinaire Bangayimbaga, l’Église catholique doit rester en marge de la politique.

Démentis

L’Abbé Eugene Nimenya n’a pas souhaité commenter ces allégations qui lui sont attribuées par le site internet Ikiriho.bi. Nos tentatives pour faire réagir les responsables de l’Eglise catholique burundaise se sont également soldées par un échec.

Mais un autre prêtre qui a requis l'anonymat s’est dit surpris par l’interprétation et la déformation du message délivré par l’Abbé Eugène Nimenya.