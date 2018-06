Burundi : "La distance qui nous sépare de 2020 est longue" (Agathon Rwassa)

"Je m'engage et je me prépare bien avec tout mon cœur, toute mon intelligence et toutes mes forces de soutenir le nouveau président que nous allons élire en 2020", a déclaré Pierre Nkurunziza ce jeudi, dans un discours en kirundi. Il annonçait ainsi quitter le pouvoir en 2020. Une annonce surprenante faite à l'occasion de la cérémonie de promulgation de la nouvelle constitution qui s'est déroulée dans la commune de Bugendana, dans la province de Gitega, au centre du pays.

Au micro de la DW, Agathon Rwasa, qui dirige la coalition Amizero y'Abarundi, se dit lui aussi "sceptique" après ces propos.

À en croire Agathon Rwasa, Pierre Nkurunziza est "un animal politique, il est versatile". C’est pourquoi, selon lui, il faut rester prudent. Comme cet opposant, la déclaration faite par le président burundais a été accueillie avec scepticisme.

Nkurunziza sous pression ?

Quant à David Gakunzi, le Directeur du "Paris Global Forum", une institution indépendante favorisant les échanges culturels et économiques entre l’Afrique et le reste du monde,"Nkurunziza n'avait pas d'autres choix. Il était sous une pression internationale très forte et sous une pression interne aussi, y compris dans son propre parti où certains généraux notamment et des membres du CNDD-FDD ne voulaient pas du tout qu'il soit président à vie. Nous sommes face à une nouvelle évolution qui montre que peut-être on est à un tournant politique au Burundi".

Réponse de Jean-Claude Karerwa Ndenzako, le porte-parole du numéro un burundais : "Le président Nkurunziza ne sera pas candidat en 2020."

Cliquez sur la photo pour écouter l’interview d’Agathon Rwassa.