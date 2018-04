Bundesliga : le Bayer renverse la vapeur face à Leipzig

Leipzig-Leverkusen, un match très important dans la course à la Ligue des Champions, entre le 5ème et le 6ème du championnat. C'est d'abord Leipzig qui a ouvert les hostilités, avec un but de Marcel Sabitzer dès la 17ème minute. Le Bayer Leverkusen a commencé à jouer et a fini par égaliser juste avant la mi-temps grâce à Kai Havertz.

Le réveil du Bayer

En seconde période, le Bayer a déroulé : Julian Brandt a doublé la mise à la 51ème; cinq minutes plus tard, Panagiotis Retsos a porté le score à 3-1 et enfin, à la 69ème, Kevin Volland a conclu la marque sur un service de Brandt. Score final 4-1 pour le Bayer Leverkusen, qui remonte à la quatrième place. Une victoire méritée, comme l'explique Julian Brandt :

Julian Brandt remercié par Kevin Volland pour sa passe décisive.

"Nous avons eu un peu de mal à rentrer dans le match. C'est le but de Leipzig qui nous a réveillés. Compliments à l'équipe, car parfois, il faut bien 15-20 minutes pour se mettre dans le sens de la marche, ce qui n'a pas été notre cas. Nous avons été récompensés par ce but juste avant la mi-temps, qui s'est avéré très important. Et ce que nous avons fait en seconde période, c'est juste sensationnel."

Le Bayer Leverkusen a réussi son premier test de cette fin de saison : ce weekend, il jouera contre un autre concurrent direct à la Ligue des Champions, à savoir l'Eintracht Francfort. Quant au RB Leipzig, il ne prépare pas de la meilleure des façons son quart de finale retour de Ligue Europa face à Marseille. Leipzig qui a perdu Naby Keita, sorti sur blessure à un quart d'heure de la fin. Une contusion à la hanche qui ne devrait pas le priver du match dans le sud de la France.

Qui pour succéder à Isiaka Cissé?

En cyclisme, début aujourd'hui de la 27ème édition du Tour international du Togo. Soixante-six coureurs issus de douze équipes participent à cette compétition : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la République Démocratique du Congo, le Congo-Brazzaville, le Niger, le Mali, le Ghana, la Belgique et la France. Le Togo présentera deux équipes. Le tour commence aujourd'hui avec un circuit fermé de 70km dans la ville de Dapaong. Pour rappel, c'est l'Ivoirien Isiaka Cissé qui avait remporté le tour l'an passé.