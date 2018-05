Bundesliga J34 : Hambourg relégué en 2. Bundesliga pour la première fois de son histoire

Pour la première fois de son histoire, et après 54 ans et 261 jours passés dans l'élite, le Dinosaure comme on le surnomme en Allemagne, a fini par tomber. 17ème avant la dernière journée, Hambourg devait gagner pour potentiellement accrocher les barrages. C'est ce que le club a fait en s'imposant (2-1) face au Borussia Mönchengladbach. Mais dans le même temps, les coéquipiers de Lewis Holtby devaient espèrer une défaite de Wolfsburg face à Cologne et il n'en fut rien. Les Loups se sont imposés (4-1) face à des Colonais déjà officiellement relégués.

L'horloge du Volksparkstadion qui s'est arrêté après le match

"Je suis un peu déçu voire même beaucoup car je pense que nous avons bien travaillé lors de ces huit derniers matches. L'équipe s'est très bien comportée. Nous savions que ce serait difficile et malheureusement, nous n'y sommes pas arrivés. Cette déception est d'autant plus grande que nous partons sur une victoire à domicile ! Mais bien sûr, nous savions à l'avance que tout dépendait aussi des résultats des autres matches", a déclaréChristian Titz, entraîneur de Hambourg, après le match.

Supporters en colère

Les ultras du HSV lancent des fumigénes

Pendant les arrêts de jeu des supporters ont allumé et lancé des fumigènes sur la pelouse ce qui a provoqué l'entrée sur le terrain de policiers anti-émeutes et de la police montée.

Des affrontements ont aussi eu lieu entre supporters dans les tribunes. Le match a du être interrompu pendant 15 minutes avant que la dernière minute ne soit disputée. A l'extérieur du stade, la situation était en revanche plus calme que prévu et la majorité des supporters ont quitté les lieux sans encombres.

Hoffenheim et Dortmund en C1

Julian Nagelsmann célèbre la qualification en C1 de son équipe

Dans la lutte à trois équipes pour les deux dernières places qualificatives pour la Ligue des Champions, tout s'est joué au goalaverage. Avec 55 points au compteur et une différence de + 18, Hoffenheim, vainqueur (3-1) du Borussia Dortmund, a chipé la troisième place au BvB qui avec 55 points et une différence de + 17, a tout de même réussi à accrocher la 4ème place qualificative tandis que Leverkusen, malgré son succès (3-2) face à Hanovre, doit se contenter de la 5ème place puisque sa différence de buts n'est que de + 14. Leverkusen qui sera rejoint en Ligue Europa par le RB Leipzig, vainqueur (5-2) du Hertha Berlin.

A noter que si le Bayern Munich remporte la Coupe d'Allemagne ce samedi, la 7ème place sera elle aussi qualificative pour la Ligue Europa et c'est le VfB Stuttgart qui en profitera.



Munich fête son titre

Les joueurs du Bayern Munich soulève le Meisterschale

Sacré depuis déjà quelques semaines, le Bayern Munich a été supris à domicile par Stuttgart (4-1) mais l'heure était tout de même à la fête puisqu'après la rencontre, les joueurs ont pu soulever le 27ème trophée de Champion d'Allemagne de l'histoire du club, en 49 ans. Et comme le disait Jupp Heynckes, l'entraîneur du Bayern Munich, après le match, ce n'est pas une défaite à la dernière journée qui remet en cause l'hégémonie du club cette saison : " Le résultat n'a évidemment pas effacé ce que nous avons fait tout au long de la saison. Nous avons fait une très bonne saison, et joué un très beau football. »

Tennis : Zverev en patron à Madrid

Alexander Zverev après sa victoire à Madrid

Alexander Zvevrev s'est imposé face à Dominic Thiem lors de la finale du Masters 1000 de Madrid (6-4/6-4). L'Autrichien avait pourtant fait tomber Rafael Nadal au cours de la semaine. C'est le troisième Masters 1000 que s'adjuge le tennisman allemand seulement âgé de 21 ans et déjá numéro 3 mondial. Aujourd'hui, début du dernier Masters 1000 sur terre battue de la saison : le tournoi de Rome.



NBA : Boston musselle Lebron James

Cleveland et sa superstar LeBron James, faciles vainqueurs de Toronto au tour précédent, sont tombés de haut face à Boston en perdant sur le score sans appel de (108-83) lors du premier match de la finale de la conférence est. James a passé une bien mauvaise journée à Boston où il n'a pu marqué que 15 points, avec une réussite au tir calamiteuse (6 sur 15 au shoot dont 0 sur 5 à trois points). Le vainqueur de ce duel qui se dispute au meilleur des sept matches, défiera en finale Houston ou Golden State, champions en titre, opposés à partir de lundi en finale de la conférence ouest.