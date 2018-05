Bundesliga J33 : Schalke 04 officiellement vice-champion, Hambourg et Wolfsburg toujours en difficulté

La place de dauphin du Bayern Munich sera bien la propriété de Schalke 04 quel que soient les résultats de la dernière journée. En gagnant face à Augsbourg (2-1), le club de la Ruhr s'est assuré de finir juste derrière le Bayern Munich pour la première fois depuis 2010. Si l'écart de points entre les deux clubs est énorme (24 pts), les joueurs de Schalke n'ont pas voulu bouder leur plaisir. Compte tenu des performances décevantes du club les années précédentes, cette première saison sous les ordres de Domenico Tedesco est forcément vu comme une réussite.

Thilo Kehrer célèbre son but

"Ce qui a fait notre force ? Notre unité, notre esprit d'équipe, notre volonté, nos efforts quotidiens pour tirer le meilleur de nous-même. Nous avons grandi et à la fin, nous avons pu tirer les fruits de ce travail", a expliqué Thilo Kehrer après la rencontre.

Course à l'Europe : encore quatre place à prendre

Avec 55 points, le Borussia Dortmund, tombé face à Mayence (2-1), devrait tout de même se qualifier pour la Ligue des Champions. La 4ème place devrait se jouer entre Hoffenheim et Leverkusen, les deux clubs qui n'ont pas su profiter de ce week-end pour prendre des points. Hoffenheim a perdu face à Stuttgart (2-0) et le Bayer a fait match nul (0-0) face au Werder. Pour la Ligue Europa et la 6ème place qualificative, tout va se jouer entre Leipzig, Francfort et Stuttgart qui se sont tous les trois imposer ce week-end. A noter que techniquement, la 7ème place pourrait aussi permettre d'aller en Europe si le Bayern Munich remporte la Coupe d'Allemagne.

Course au barrage : Hambourg et Wolfsburg en difficulté

La tristesse des joueurs du HSV après leur défaite face à Francfort (3-0)

Trois clubs sont maintenant en ballotage pour la 16ème place synonyme de barrages avec le troisième de 2. Bundesliga. Fribourg, défait par le Borussia Mönchengladbach (3-1) samedi, compte 33 points et peut donc se contenter d'un match nul la journée prochaine pour se sauver sans passer par les barrages. C'est plus serré en revanche entre Wolfsburg, 16ème avec 30 points, et Hambourg, 17ème, avec 28. Les deux clubs qui ont à nouveau perdu ce week-end seront obligés de l'emporter la semaine prochaine. Pour le HSV, qui est le seul club de Bundesliga à n'être jamais descendu en 2nde division, la donne est plus compliquée que pour Wolfsburg puisque le club du nord affrontera Gladbach quand les Loups affronteront Cologne, seul club officiellement relegué.



Turquie : Florentin Pogba victime d'une agression dans les vestiaires

Il n'y a pas qu'en tribunes que la situation dégénère malheureusement en Turquie. Selon des médiais locaux, Florentin Pogba, l'international guinéen et frère de Paul Pogba, a été pris à partie dans les vestiaires par certains de ses coéquipiers. L'incident est survenu après que Florentin Pogba, ait brusquement quitté le terrain, laissant son équipe finir à 10, pendant le match de championnat perdu par son équipe Gençlerbirligi contre Antalyaspor. Toujours selon les médias turcs les forces de sécurité et des dirigeants du club se sont interposés, et le joueur a dû être mis à l'abri.

Coupes continentales africaines : les favoris assurent

En Ligue des Champions, parmi les principaux résultats, on note la victoire du Tout Puissant Mazembe sur Entente sétifienne (4-1), le match nul (1-1) entre Mamelodi Sundowns et le Wydad Casablanca (Maroc) et enfin le score vierge entre Al Ahly et l'Espérance Tunis. Dans le Coupe de la Confédération, l'ASEC Mimosas s'est imposé face à Aduana Sport (1-0) tandis que l'AS Vita Club et le Raja Casablanca se sont séparés sur le score de (0-0). Enfin, Williamsville a battu le CARA Brazaville (1-0).

Playoffs NBA : Houston et Golden State s'imposent à l'ouest

Stephen Curry, champion NBA 2015 et 2017 avec Golden State

La finale tant attendue dans la conférence ouest entre Houston et Golden State se profile. Les deux clubs, vainqueurs respectivement de Utah et de La Nouvelle-Orléans, mènent dorénavant leurs séries (3-1). Ils pourraint tous les deux se qualifier jeudi matin. La nuit prochaine, dans la conférence est, les Sixers du camerounais Joel Embiid seront, eux, dans l'obligation de l'emporter s'ils ne veulent pas être éliminés par les Celtics de Boston qui mènent (3-0) dans cette demi-finale. Même son de cloche du côté de Toronto, dos au mur face à Cleveland et sa superstar LeBron James.

Tennis : Alexander Zverev s'impose à Munich

Dans une finale 100% allemande sur la terre battue bavaroise, c'est Alexander Zverev qui s'est imposé pour la deuxième année consécutive face à Philipp Kohlschreiber (6-3, 6-3). Aujourd'hui, début du Masters 1000 de Madrid, avant-dernier gros tournoi sur terre avant les Internationaux de France de Roland Garros qui se disputeront à partir du 27 mai à Paris. Rafael Nadal, chez lui à Madrid, est évidemment le favori de cette épreuve qu'il a déjà remporté 5 fois. Il doit par ailleurs forcément gagner en Espagne sous peine de voir Roger Federer récupérer sa place de numéro mondial et ce même si le Suisse a déclaré forfait pour ce tournoi.