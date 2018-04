Bundesliga J32 : Cologne officiellement relégué, Hambourg espère encore

Suite à cette 32ème journée de Bundesliga, le nom du premier relégué en deuxième division s'est fait connaître. Et ce n'est pas une surprise, puisqu'il s'agit de Cologne. Le destin du club, qui n'est jamais sorti de la zone de relégation cette saison, s'est scellé après une nouvelle défaite face à Fribourg (3-2), samedi après-midi.

Le désarroi de Jonas Hector, capitaine de Cologne

Un an après avoir terminé à une belle 5ème place, Cologne repart donc en deuxième division, pour la première fois depuis 2013. Seul lot de consolation pour les fans du club, les deux stars, Jonas Hector et Timo Horn, ont décidé de rester. Ils l'avaient annoncé avant ce match et l'ont réaffirmé après. Convoités par de nombreux clubs dont le Borussia Dortmund et le Bayern Munich, Hector et Horn auraient tous les deux baissé leur salaire pour rester au club.

Hambourg et Mayence peuvent encore y croire



Lewis Holtby, auteur de son 4ème but en cinq matchs

Hambourg a signé une victoire importante face à Wolfsburg (3-1), samedi après-midi. C'est Bobby Wood qui a ouvert le score sur pénalty pour le HSV, avant qu'en toute fin de première période Lewis Holtby double la mise de la tête. Wolfsburg est ensuite revenu au score grâce à un beau coup franc de Josip Brekalo mais Hambourg a poussé jusqu'au bout et inscrit un troisième but par l'intermédiaire de Luca Waldschmidt qui a repris un pénalty raté par Filip Kostic. Cette victoire permet à Hambourg de revenir à seulement deux points de la place de barragiste occupée par... Wolfsburg. Avec six points à prendre lors de deux dernières journées tout est encore possible pour le HSV qui est la seule équipe de l'histoire du championnat à n'avoir jamais connu la deuxième division. De son côté, Mayence a profité d'une nouvelle débacle défensive du RB Leipzig, qui a encaissé 18 buts lors du mois d'avril, pour l'emporter (3-0). Ce résultat permet à Mayence de prendre un peu d'air au classement et de compter trois points d'avance sur la place de barragiste.

Hoffenheim file vers la Ligue des Champions

Andrej Kramaric, auteur d'un triplé face à Hanovre

Si le Borussia Dortmund, auteur d'un match nul (1-1) face au Werder Brême, reste dans la course, Hoffenheim semble avoir pris le dessus sur Leverkusen suite à sa victoire (3-1) face à Hanovre, vendredi soir. Victoire obtenue grâce à un triplé de d'Andrej Kramaric. Pour le moment 4ème, Hoffenheim est en position pour se qualifier directement pour la prochaine C1 mais Julian Nagelsmann, l'entraineur du TSG, essaye de garder son calme et de ne pas trop se projeter estimant qu'il reste "encore deux matchs importants à jouer". Déjà sacré champion d'Allemagne depuis plusieurs semaines, le Bayern Munich continue tout de même de gagner. Cette semaine, c'est Francfort qui a subi la loi du Rekordmeister (4-1). Le dauphin du Bayern, Schalke 04, a lui signé un match nul face au Borussia Mönchengladbach (1-1). Et enfin Augsbourg et le Hertha Berlin se sont quittés sur le score de (2-2).

Ligue des Champions féminine : Lyon / Wolfsburg en finale

Les joueuses de Wolfsburg célèbrent leur qualification pour la finale de la LDC

Le VfL Wolfsburg, tombeur de Chelsea (2-0) lors de la demi-finale retour, affrontera l'Olympique Lyonnais, qui a disposé de Manchester City (1-0). La finale aura lieu le 24 mai à Kiev, en Ukraine. Ce sont les Lyonnaises qui seront favorites, puisqu'en plus d'être les tenantes du titre, elles peuvent se targuer d'avoir déjà gagné la compétition à quatre reprises, ce qui constitue un record. Mais attention tout de même, Wolfsburg est un gros morceau. Les Louves ont elles remporté la Ligue des Champions deux fois coup sur coup, en 2013 et 2014.



Le handball algérien lui aussi théâtre de violences entre supporters

Vendredi soir, lors d'une rencontre d'accession à la premiè division face à l'Olympic Madinat Annaba, les supporteurs de l'équipe locale, l'Amal Baladiyate Barika (ABB), alors menée de deux points, ont arraché et lancé les sièges sur le terrain, avant d'envahir celui-ci et de jeter les sièges sur les supporteurs adverses. Les deux arbitres du match ont été blessés, l'un à l'oeil, l'autre a eu l'épaule déboitée. Selon le quotidien El Bilad, 25 personnes ont été blessées. Mi-avril, plus de 100 personnes ont été blessées lors d'une demi-finale de Coupe d'Algérie en football, marquée par des jets de projectiles entre tribunes et sur le terrain, ainsi que des affrontements entre supporteurs et policiers.

Tour du Sénégal : Dan Craven l'emporte

C'est le Namibien Dan Craven, victorieux vendredi de la 6ème étape, qui finalement remporté l'édition 2018 du Tour du Sénégal. Le coureur de la formation allemande Team Embrace the World a devancé au classement général l'Algérien Abderrahmane Mehdi Hamza et le Néerlandais Rick Nobel. La dernière étape courue dimanche a elle été gagnée par l'Algérien Islam Mansouri, vainqueur de l'édition 2017.

Playoffs NBA : Cleveland s'en sort face à Indiana

LeBron James, champion NBA en 2012, 2013 et 2016

Au terme d'un match 7 décisif remporté (105-101), Cleveland a éliminé Indiana et file vers le 2ème tour de ces playoffs. Les Cavaliers ont pu compter sur une performance monstrueuse de LeBron James auteur de 45 points. Au prochain tour, Cleveland affrontera Toronto. Dans les autres matchs de la nuit, dans la conférence ouest, Houston a remporté le premier match de sa série face à Utah. Les Rockets, bien emmenés par leur star James Harden, auteur de 41 points, ont logiquement dominé le Jazz (110-96). Pas de surprise non plus entre Golden State, le champion NBA en titre, et le la Nouvelle-Orléans, puisque ce sont les Warrios qui ont remporté ce match (123-101). La nuit prochaine : un seul match au programme avec les Sixers de Philadelphie du Camerounais Joel Embiid qui se rendent sur le mythique parquet des Boston Celtics.