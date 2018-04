Bundesliga J31 : Cologne quasiment relégué, Dortmund file vers l'Europe

Les espoirs de maintien se sont envolés pour Cologne, hier, et ce malgré une jolie performance face à Schalke 04. Alors qu'ils étaient menés 2-0, les coéquipiers de Jonas Hector sont revenus au score grâce un but de Leonardo Bittencourt, suite à une combinaison avec le latéral gauche de la Mannschaft, et un superbe coup franc de Marcel Risse. Mais malheureusement ce match nul de prestige ne devrait pas suffir pour se maintenir en première division. Les Colonais comptent 8 points de retard sur la place de barragiste alors que seulement 9 points sont encore à glaner. Les larmes de Timo Horn, gardien formé au club, devant les fans en disaient long... Le FC Cologne devrait bien évoluer à nouveau en deuxième division la saison prochaine, un an après avoir terminé à une très belle 5ème place.

Hambourg continue à y croire

Lewis Holtby, buteur face à Fribourg

L'équipe de la Hanse a signé une victoire importante samedi face à un concurent direct, Fribourg. Pour le club qui n'est jamais descendu de son histoire en seconde division, il reste donc une chance de terminer au moins barragiste. Cette victoire (1-0) a été obtenue grâce à but de Lewis Holtby, son troisième lors des quatre derniers matchs. Et l'ancien joueur de Schalke et Tottenham ne cachait pas sa joie après la rencontre. "En ce moment, je dois dire que je me sens très bien, et toute l'équipe, je pense, se sent bien. C'était une victoire importante aujourd'hui, c'était un combat, pas un match facile, mais nous voulions vraiment ces trois points. C'était important de montrer visage combatif. Il nous reste trois matchs, la semaine prochaine ce sera dur face à Wolfsburg. Nous devrons avoir la même attitude et tout faire pour nous maintenir", a-t-il déclaré en zone mixte.

Dortmund proche de la C1

Marco Reus, auteur d'un doublé face au Bayer Leverkusen

Opposé au Bayer Leverkusen, le Borussia a levé l'affront de la défaite lors du derby la semaine passée en délivrant un des meilleurs matchs de sa saison. Marco Reus et Jordan Sancho ont particulièrement impressionné. C'est ce dernier qui a ouvert le score d'un plat du pied pour Dortmund à la 13ème minute. Si Marco Reus s'est ensuite vu refusé un but pour hors jeu et dans la foulée a raté un pénalty, l'international allemand a fini par marquer à la 55ème. Moins de dix minutes plus tard, Jordan Sancho a signé une passe décisive pour Maxi Philipp puis une seconde pour Marco Reus, auteur donc d'un doublé. A trois journées de la fin de la saison, le Borussia a effectué un grand pas vers la prochaine Ligue des champions. Mais après le match, Peter Stöger, le coach du BvB, était plus soulagé que vraiment satisfait : " L'adversaire du jour était important et c'est bien d'avoir marqué trois points. Les concurents doivent maintenant rattraper leur retard. Mais c'était surtout un match important parce que, si ça avait mal tourné, la club aurait brûlé. Nous serions restés dans la zone de qualification mais une contre-performance aurait encore soulever de nombreuses questions."

Hoffenheim étrille Leipzig, le Bayern bat tranquillement Hanovre

Serge Gnabry célèbre son but face à Leipzig

Dans un match lui aussi capital dans la course aux places européennes, les hommes de Julian Naglesmann n'ont fait qu'une bouchée de ceux du RB en l'emportant (5-2), vous avez d'ailleurs pu suivre ce match spectaculaire sur nos antennes. Déjà champion depuis deux semaines, le Bayern Munich, sans pression, a battu Hanovre (3-0) grâce à des buts signés Thomas Müller, Robert Lewandowski et Sebastian Rudy. Le futur entraineur des Bavarois, Niko Kovac, a, lui, vu son équipe, Francfort, se faire surclasser (3-0) par le Hertha Berlin. Cette défaite les dispose à la 7ème place, à un point de la qualification en Ligue Europa. Stuttgart s'est imposé (2-0) face au Werder Brême, même score entre Augsbourg et Mayence. Enfin, le Borussia Mönchengladbach a disposé de Wolfsburg (3-0)

Côte d'Ivoire : un champion déjà connu

Sans surprise, l'ASEC Mimosas, vainqueur de l'ASI Abengourou (1-0) à Abidjan, a conservé son titre de champion dès la 22ème journée, dimanche. L'ASEC Mimosas compte 53 points contre 39 pour le Sporting Gagnoa, le deuxième, et ne peut plus être joint à quatre journées de la fin. Le club jaune et noir détient le record de titres de champion de Côte d'Ivoire avec 26 sacres. Toujours en Afrique, le tirage au sort de la phase de poules de la Coupe de la Confédération a eu lieu samedi et le groupe A s'annonce comme étant le plus relevé puisqu'il mettra aux prises trois anciens champions d'Afrique : l'ASEC Mimosas, AS Vita Club et le Raja Casablanca.

Masters 1000 de Monte-Carlo : Nadal, comme à la maison

Rafael Nadal soulève son trophée à Monte-Carlo

Sur la terre ocre de la principauté, l'Espagnol a signé sa onzième victoire en 14 ans. Cette fois-ci, c'est Kei Nishikori qui a subi la loi de Rafael Nadal. Le score : (6-3, 6-2). À un mois de Roland Garros, Nadal, qui n'a pas perdu le moindre set à Monaco, envoie un signal fort : il faudra compter sur lui une nouvelle fois, lors du prestigieux tournoi parisien qu'il a déjà remporté à 10 reprises, ce qui constitue un record.

NBA : San Antonio y croit encore, les Bucks et Cleveland reviennent à (2-2)

Giannis Antetokounmpo sous le maillot des Bucks de Milwaukee

San Antonio s'est relancé face au champion en titre, Golden State. Menés (3-0) avant la rencontre, le Spurs l'ont emporté (103-90) pour revenir à (3-1) dans cette confrontation. De leurs côtés, les Bucks ont pu compter sur leur jeune star grecque d'orgine nigérianne Giannis Antetokounmpo pour s'imposer (104-102) face à Boston. Auteur de 27 points, c'est lui qui a donné la victoire à Milwaukee grâce à un shoot réussi cinq secondes avant la fin du match. Les Bucks reviennent à (2-2) dans cette série. A noter aussi la victoire de Washington sur Toronto, et celle de Cleveland face à Indiana. Les deux séries sont aussi à (2-2).