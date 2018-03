Bundesliga J27 : Leipzig renverse le Bayern, Cologne s′accroche | DW Sport | DW | 20.03.2018

Le Bayern Munich a chuté sur la pelouse de Leipzig, hier. Ce sont pourtant les Bavarois qui ont ouvert le score par l'intermédiaire de Sandro Wagner de la tête. Mais Leipzig a ensuite largement dominé les débats se procurant de nombreuses occasions. C'est Naby Keita qui a égalisé pour le RB à la 37ème minute de jeu. Timo Werner, lancé dans la profondeur, a lui parfaitement ajusté Sven Ulreich pour donner la victoire aux siens au retour des vestiaires.

Timo Werner (RBL), buteur face au Bayern Munich

Et le jeune attaquant allemand, après le match s'est réjoui de ce résultat logique, tant son équipe a dominé cette rencontre. "Si vous marquez contre Bayern, c'est bien, si vous gagnez, c'est évidemment mieux. Nous avons joué un très bon match aujourd'hui, nous étions très agressifs et nous n'avons pas laissé le Bayern rentrer dans le match. Nous étions menés (1-0) et pourtant nous avons redressé rapidement la barre, donc nous pouvons vraiment être fiers de nous" a déclaré Timo Werner.



Schalke 04, Dortmund et Francfort en pôle position pour la C1





Kevin Prince Boateng (Francfort), auteur de son 6ème but de la saison

Schalke 04 s'est imposé samedi (1-0) face à Wolfsburg et reste du coup légèrement en avance sur ses concurrents directs. Parmi eux, le Borussia Dortmund face à Hanovre, mais surtout Francfort contre Mayence, se sont imposés. Alors que les hommes de Niko Kovac sont à la lutte avec des équipes normalement mieux armées pour obtenir une qualification européenne, ils ne lâchent rien. Dans le derby qui les opposait à Mayence, ils n'ont jamais tremblé et l'ont logiquement emporté (3-0) avec notamment un nouveau but pour Kevin Prince Boateng. C'est donc logiquement qu'ils occupent toujours la 4ème place du classement.



Cologne empoche le derby et rêve encore du maintien





Yuya Osako (Cologne) célèbre son but face à Leverkusen

Grâce à une victoire de prestige (2-0) face au Bayer Leverkusen, Cologne quitte la dernière place du classement pour la première fois depuis la 2ème journée et passe devant Hambourg, défait par le Hertha Berlin (2-1). Osako a inscrit le premier but de la rencontre à la 9ème minute de jeu pour Cologne, puis le tournant du match a eu lieu quelques minutes plus tard quand l'arbitre a expulsé Alario pour avoir donné un coup de coude dans la gorge d'un défenseur colonais. A 10 contre 11 pendant une heure, les joueurs de Leverkusen n'ont pas réussi à revenir dans le match et se sont fait surprendre sur une mauvaise relance dans l'axe. Zoller a lobé Leno pour inscrire le but du 2 à 0. Pour Timo Horn, le gardien de Cologne, cette victoire lors du derby du Rhin restera forcément dans les têtes qu'importe l'issue de la saison : "Bien sûr, nous essayons toujours de faire au mieux et c'est merveilleux que nous ayons au moins réussi à gagner les deux derbys à domicile. Personne ne pourra nous enlever ça, peu importe comment la saison finira. "



Stuttgart et le Werder presque sauvés

Mario Gomez (Stuttgart), auteur d'un doublé face à Fribourg

Stuttgart continue sa belle remontée. 14ème à la trêve, les coéquipiers de Mario Gomez, auteur du doublé face à Fribourg, sont maintenant 8ème et quasiment certains de rester dans l'élite la saison prochaine. Le Werder Brême, victorieux d'Augsbourg (3-1), est lui aussi en ballotage favorable dans la course au maintien. Le club compte huit points d'avance sur Mayence, barragiste. Et enfin, dans le dernier match de la journée, Hoffenheim et le Borussia Mönchengladbach se sont quittés dos à dos sur le score de (3-3). Les deux clubs restent respectivement 7ème et 9ème.



CAF : place aux coupes continentales

En Ligue des Champions de la CAF, le Wydad Casablanca, tenant du titre, Al-Ahly, finaliste, les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, vainqueurs en 2016, mais aussi le TP Mazembe se sont qualifiés pour la phase de groupe après les matches retour des 16e de finale, samedi. En ce qui concerne la Coupe de la Confédération, la grosse surprise est venue de l'élimination du Zamalek aux tirs au but face aux modestes Ethiopiens de Wolaitta Dicha. Pour l'USM Alger, le CARA Brazzaville ou encore Enyimba, l'aventure continue en revanche.

Mondial 2026 : le Maroc en favori

Le pays hôte du Mondial 2026 doit être prochainement désigné. Il pourrait se dérouler en Afrique, pour la première fois depuis 2010 et le Mondial sud-africain. Le Maroc a en effet déposé son dossier, samedi. Le pays a présélectionné 12 villes-hôtes et 14 stades. Le Maroc n'est opposé qu'à un seul autre candidat : l'attelage Canada / Etats-Unis / Mexique. Une candidature non-soutenue par le président amérciain Donald Trump.

Milan - Sam Remo : Nibali vainqueur à domicile

Vincezo Nibali lors du sprint final de Milan - San Remo

Samedi, la 109ème édition de la grande classique italienne Milan-San Remo était au programme. Et c'est Vincenzo Nibali, double vainqueur du Tour d'Italie, qui s'est imposé dans son pays. Il s'est échappé dans le célèbre Poggio et a résisté jusqu'au bout au retour du peloton. Dans cette course longue de 291km, la plus longue de l'année, il a devancé l'Australien Caleb Ewan et le champion de France Arnaud Démare. Dans 15 jours, le peloton fera ses valises pour le nord de la France et la Belgique avec au menu : Paris-Roubaix, le Tour des Flandres ou encore Liège-Bastonne-Liège.

Indians Wells : Roger Federer à l'arrêt

Accolade entre Juan Martin Del Potro et Roger Federer

Le Suisse a chuté en finale du Masters 1000 d'Indian Wells. Il a été battu en trois sets accrochés (6-4, 6-7, 7-6) par Juan Martin Del Potro. L'Argentin, souvent blessé mais vainqueur de l'US Open en 2009 déjà face à Roger Federer, est le premier joueur ne faisant pas partie du "Big Four" formé par Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Andy Murray ´à être couronné à Indian Wells depuis 2010. Il a surtout stoppé l'incroyable série de 17 victoires consécutives, nouveau record personnel, depuis le début de l'année de Federer : le Suisse avait remporté l'Open d'Australie, puis s'était adjugé le tournoi de Rotterdam, ce qui lui avait permis de revenir à la première place du classement ATP après six années d'attente.