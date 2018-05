Bayern Munich : Franck Ribéry prolonge l'aventure

Hier, le joueur français âgé de 35 ans a signé un contrat le liant jusqu'en juin 2019 avec le club bavarois. Franck Ribéry s'est dit "très heureux" de prolonger son aventure avec le Bayern, car Munich est devenu depuis longtemps sa "maison", ainsi que celle de sa famille. Arrivé en Bavière en 2007 en provenance de l'Olympique de Marseille, celui qui est devenu "Kaiser Franck" a remporté pas moins de huit titres de champion d'Allemagne, cinq Coupes nationales, et surtout, la Ligue des Champions en 2013. Cette année-là, le feu follet avait également été élu meilleur joueur en Europe.

Verra-t-on la paire "Robbery" une saison de plus ? Après Ribéry, les fans du Bayern aimeraient bien voir Robben prolonger son contrat.

Robben aussi prolongé?

On devrait donc encore voir de nombreux dribbles sur le flanc gauche de l'attaque du Bayern Munich. Le club bavarois qui ne désespère pas de prolonger l'alter ego de Ribéry, qui évolue de l'autre côté du terrain. En effet, les dirigeants souhaitent également garder Arjen Robben au moins pour une année supplémentaire. Le contrat du "Hollandais Volant" arrive à terme en juin prochain; arrivé en 2009 en provenance du Real Madrid, Robben hésite encore un peu, et préfère garder ses options ouvertes pour le moment. Mais ce qui est sûr, c'est que les fans du Bayern ne seraient pas contre une saison de plus avec la paire "Robbery", qui leur permettrait peut-être de soulever une nouvelle Ligue des Champions.

Joel Embiid et Philadelphie ont réduit le score à 3-1 hier soir.

LeBron James et les Cavaliers en finale de Conférence

En basketball, il y avait deux rencontres de playoffs en NBA hier soir. Deux rencontres qui se jouaient à l'Est. Grâce aux 29 points, 8 rebonds et 11 passes de LeBron James, les Cleveland Cavaliers ont battu les Indiana Pacers 128-93 et remportent ainsi la série 4-0. En finale de Conférence, les Cavaliers affronteront soit les Boston Celtics, soit les Philadelphia 76ers. Philadelphie qui a réduit la marque à trois victoires à une hier soir en s'imposant 103 à 92 dans sa salle face à Boston. Le Camerounais Joel Embiid a inscrit 15 points et pris 13 rebonds en 35 minutes.