Avril 1943, la révolte des juifs du ghetto de Varsovie

"La population juive, poussée au désespoir, a fait preuve d'une résistance héroïque et la lutte se poursuit depuis." Wladislaw Sikorski, Premier ministre du gouvernement polonais en exil à Londres de 1939 à 1943, s’exprimait ainsi au sujet du soulèvement des juifs du ghetto de Varsovie. Construit en 1940, le Ghetto a été érigé au milieu de la ville occupée par les Allemands à l’époque.

Des centaines de milliers de Juifs y sont entassés sans nourriture ni médicaments. À la merci de la faim et de la maladie. En été 1942, la plupart des habitants du ghetto ont été déportés et assassinés dans les camps d'extermination. Il ne reste que 50 000 personnes, certain secrètement cachées, d'autres toujours en vie parce que les entreprises allemandes ont besoin d’eux pour le travail forcé.





Marek Edelmann seul commandant survivant de l'insurrection avant sa mort en 2009

"Nous savions que la fin du ghetto allait arriver"

En janvier 1943, les autorités allemandes décident d'accélérer la déportation de la population du ghetto. Les combattants juifs se préparent alors pour leur premier et dernier combat."C'est une lutte pour la dignité, nous mourrons tous, mais nous décidons pour nous-mêmes comment", avait expliqué Marek Edelmann seul commandant survivant de l'insurrection, a déclaré en racontant les faits avant sa mort en 2009. Krystyna Budnicka avait onze ans au moment des faits, elle a vécu le soulèvement caché sous terre dans un bunker. Plusieurs de ses frères y ont participé, aucun n’a survécu. "Quand il a commencé, trois de mes frères sont partis pour prendre part à l'insurrection du ghetto. Nous sommes restés dans le bunker et écoutions. Je ne peux pas dire exactement combien de jours, mais tout a commencé à brûler. Ils ont brûlé toutes les maisons en bas et nous étions à l'intérieur. C'était l'enfer parce que la terre autour du bunker était comme un poêle, mais nous avions une voie d'évacuation dans les égouts” se souvient Krystyna.

Durant les combats, environ 7.000 résidents du ghetto ont été tués, 6.000 ont été brûlés vifs ou gazés durant la destruction totale du quartier. Les Allemands déportèrent les survivants dans les camps d'extermination.

Jusqu’à la chute du ghetto, en juin 1943, de petits groupes de survivants ont continué la lutte armée dans les ruines. Certains sont également parvenus à sortir du ghetto pour rejoindre d’autres combattants de la région.