Au sahel, la famine guette  

Il s’agit de la crise la plus grave que connaît le Sahel depuis celle de 2012 et les mois les plus critiques sont encore à venir, selon l’ONU. Les pays touchés par cette malnutrition sont le Burkina Faso, le Tchad, le Mali, la Mauritanie, le Niger mais aussi le Sénégal. Malgré les efforts déployés par les partenaires dans ces pays, la détérioration rapide observée ces derniers mois révèle un besoin urgent. Au Mali, les régions de Tombouctou et Gao dans le Nord et la région de Kayes dans le sud ont les plus fort taux de malnutrition sévère.



"C’est la crise la plus grave." déplore Djaffra Traoré, responsable plaidoyer de l’ONG "Action contre la faim Mali". "Nous avons alerté en plus des ONGs tous les acteurs étatiques. Cette crise a engendré le décès de beaucoup d’enfants. 45% de décès d’enfants au Mali de moins de 5 ans est dû à la malnutrition sévère. Les familles qui sont en détresse totale accourent vers les centres spécialisés pour que les enfants soient pris en charge. Quand un enfant est malnutri dans une famille, c’est l’économie même de la famille qui est touchée."

Les conflits armés et surtout la rareté des pluies dans cette région sahélienne en 2017 ont été le déclencheur de cette crise de malnutrition.

Les familles arrivent à peine à avoir un repas par jour. Kandé Ibrahim, maman d’un enfant malnutri a Dakoro, dans la région de Maradi au Niger témoigne.

"Nous sommes dans ce centre ça fait quelques jours déjà. Mon fils souffre de la malnutrition et il y a beaucoup d’enfants dans son cas ici á Dakoro. Nous n’avons pas grand-chose à manger mais heureusement ici on s’occupe bien de nous. Nous avons encore besoin d’aide."

Les programmes d'intervention des Nations unies dans les six pays touchés ne sont financés qu'à hauteur de 26%. La semaine dernière, 30 millions de dollars du Fonds central d'intervention pour les urgences humanitaires ont été débloqués pour aider à intensifier les efforts de secours dans la région du Sahel.