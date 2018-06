Au Cameroun, réflexion sur une probable prorogation du mandat des députés

Les députés et les conseillers municipaux camerounais ont été élus le 30 septembre 2013 pour un mandat de cinq ans. Quant au président de la République, son élection a eu lieu le 9 octobre 2011 pour un mandat de 7 ans.

Le Cameroun a donc trois élections à organiser en fin de cette année 2018.

La résolution de la crise anglophone en priorité

Des consultations viennent de débuter au niveau des bureaux des deux chambres du parlement au sujet d’une prorogation du mandat des députés.

Cette prorogation obéirait à au moins une disposition constitutionnelle, notamment l’alinéa 4 de l’article 15 de la constitution qui stipule qu’en cas de crise grave, le président de la République peut après consultation du président du Conseil constitutionnel et des bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat demander à l’Assemblée nationale de décider par une loi de proroger ou d’abréger son mandat.

Un report qui conforterait nombre de politiques dont Valentin Ndogmo Fils du Manidem. "Les élections ne servent pas à grand-chose cette année. Le problème le plus important aujourd’hui, c’est de mettre les Camerounais ensemble pour qu’on puisse résoudre nos problèmes, entre autres le problème anglophone."

Les législatives camerounaises 2018 pourraient donc être repoussées à fin 2019. Quant à l’élection présidentielle, l’article 6 de la Constitution dispose qu’elle a lieu 20 jours au moins et 50 jours au plus avant l’expiration des pouvoirs du président de la République. Alors, seule la présidentielle 2018 devrait se tenir au plus tard le 20 septembre prochain, dans cette logique.