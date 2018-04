Au Bénin, des opérateurs économiques dans l'arène politique

Les manœuvres politiques ont commencé au Bénin à un an des élections législatives de 2019 et à trois ans de la présidentielle de 2021. Dans ce contexte, la création, le 24 mars 2018 du parti "Union sociale libérale" (USL) n'est pas passée inaperçue. Son président d'honneur n'est autre que Sébastien Ajavon, surnommé le "roi de la volaille" à cause de la vente de poulets congelés qui est son activité principale.

Du pouvoir économique au pouvoir politique ?

Arrivé troisième au premier tour de la présidentielle de 2016, Sébastien Ajavon s'était rallié à l'actuel président, l'homme d'affaires et milliardaire Patrice Talon avant de devenir son principal adversaire. Aujourd'hui, Sébastien Ajavon ne fait pas mystère de ses ambitions - conquérir le pouvoir.

Encore un riche opérateur économique qui se positionne et cela suscite divers commentaires. De passage en Allemagne, le directeur de la communication et porte-parole du parti USL a accepté de répondre aux questions de la DW.

Pour écouter l'interview, cliquez sur l'image principale de l'article !