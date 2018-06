Alexander Gerst, la tête dans les étoiles

Ça y est, nous y sommes ! C’est le grand jour aujourd’hui pour l'astronaute allemand Alexander Gerst qui va décoller tout à l’heure de la base de Baïkonour, à précisément 11h12 en temps universel. Une mission baptisée « Horizons » sur la station spatiale internationale ISS et qui prouve une nouvelle fois, que lorsqu’il s’agit de missions spatiales, les brouilles diplomatiques sont mises de côté.

Il faut aimer la promiscuité

Un Russe, une Américaine et un Allemand dans un endroit exigu, une promiscuité de tous les instants, de longues journées de travail, le tout pendant exactement 187 jours. Ce qui pourrait ressembler au pire des cauchemars de tout diplomate, même du plus chevronné, va bel et bien devenir réalité pour Sergueï Prokopiev, Serena Auñón-Chancellor et donc Alexander Gerst.

"Dans l’espace, il n’y a pas de frontières. Les nationalités n’y ont pas d’importance" souligne celui que la presse allemande a surnommé "Astro-Alex". Et le physicien sait de quoi il parle. Lui qui s’envole aujourd’hui pour sa seconde mission sur la station ISS après celle qu’il a déjà connue en 2014.

"Une ancre de stabilité"

Si l’astronaute ne le dit pas directement, l’ISS constitue bien un symbole, en ces temps de grandes tensions diplomatiques, de bonne entente entre les États-Unis, la Russie et l’Europe. Alexander Gerst préfère qualifier l’ISS de "Stabilitätsanker", littéralement d’ancre de stabilité. Un ancre placé en orbite à environ 400 kilomètres et qui est le fruit du travail coordonné de plus de 100 000 personnes issues de 103 nationalités.

Vue depuis l'ISS en journée

Ici, on parle russe

Il y a pourtant certaines traditions qui ne se perdent pas. Lors du vol sur le vaisseau spatial Soyouz qui partira du Kazakhstan, c’est Sergueï Prokopiev qui sera aux commandes. Rôle qui revient traditionnellement au cosmonaute russe.

La mission "Horizons" étant placée sous le contrôle des autorités spatiales russes, la langue utilisée à bord sera le russe. Une langue qu’Alexander Gerst a dû apprendre en trois mois. Le défi le plus difficile à relever pendant sa préparation comme il l’a confié ces derniers jours...