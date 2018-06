A Beni, les habitants vivent dans la crainte

"La vie est devenue intenable, les enfants sont chassés de l'école, nous ne sommes pas en mesure de nous faire soigner. On ne sait vraiment pas quoi faire" explique Kambale Visika. Cet agriculteur de Beni a plusieurs fois été témoin de la boucherie perpétrée régulièrement par les rebelles ougandais des Forces démocratiques alliées, en abrégé ADF.

Ceux-ci s'attaquent souvent aux champs et dépossèdent les cultivateurs. D'après des témoignages concordants, les rebelles utilisent cette méthode de terreur pour nourrir leurs familles, enfants, femmes et vieillards. Selon Kambale Visika "les ADF prennent notre récolte, si tu oses aller dans ton champ, une fois qu'ils t'appréhendent, ils te tuent. Nous vivons par la grâce divine. Les enfants dorment quelques fois sans manger, moi même depuis le matin je ne me suis rien mis sous la dent."

Les massacres attribués aux ADF sont récurrents à Beni

En quête de nourriture

Cette situation pousse certains agriculteurs à s'éloigner de leur milieu de vie à la recheche de nourriture. Mais cela se révèle encore dangereux car ils se retrouvent en zone rouge, c'est-à-dire sous le contrôle de leurs bourreaux.

Certains qui y sont allés n'ont plus jamais donné signe de vie, comme l'explique Basianirya Nestor, président l'Union des agriculteurs, éleveurs et pêcheurs au Congo, section de Beni ville et territoire " il y a 14 de nos membres dont on est sans nouvelles. Mais leurs familles ont organisé le deuil, signe que nous ne les verrons plus. Nous lançons un cri d'alarme à Dieu et notre gouvernement, qu'ils fassent quelque chose pour éradiquer cette nébuleuse et nous ramener la paix."

Sur les marchés de la région, les conséquences des attaques rebelles sont palpables : les produits champêtres deviennent rares, ce qui provoque une envolée des prix des denrées alimentaires. Mais que font les autorités locales pour pallier cette situation? Élément de réponse avec Aloyse Mbwarara Kanume, bourgmestre de la commune Rwenzori (Bourg).

Et si rien n'est fait, dans les jours à venir, le taux de la malnutrition risque de connaître une hausse dans cette partie de la RDC.