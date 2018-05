70 ans après la naissance d'Israel, les Palestiniens commémorent toujours la Nakba

Ils étaient partis dans des convois interminables abandonnant leur maison. Certains dans des véhicules surchargés, d'autres à dos d'animaux, d'autres encore à pieds. Un exode survenu après la proclamation de l'Etat d'Israël en mai 1948. C'est la "Nakba" selon la Palestine, la catastrophe en Arabe. Cet épisode a été précédé après la seconde Guerre mondiale par l'arrivée en Palestine des juifs européens fuyant la Shoah.

Mais même avant la barbarie nazie, entre 1882 et 1939, 380.000 juifs, venus essentiellement d'Europe de l'est, sont venus s'installer dans un territoire où vivaient déjà 450.000 personnes, dont la majorité composée d'Arabes musulmans. Ceux-ci se sentiront alors de plus en plus menacés dans leur existence.

Ahmed Elaian un Palestinien montre les clefs de sa maison qu'il a abandonnée en Israel en 1948

Le partage de la Palestine

Après l'holocauste, la pression est devenue plus forte et l'ONU décide en 1947, sur un appel à la médiation lancé par le protectorat britannique, la division de la Palestine en deux parties. L'Etat juif occupe 57% du territoire et les Arabes se voient attribuer les 43% restant.

La proclamation par David Ben Gourion le 14 mai de la naissance de l'Etat d'Israël est le détonateur d'un conflit qui dure jusqu'à présent. Un conflit qui oppose d'un côté le monde arabe et de l'autre côté les juifs.

Selon Avi Primor, ex-ambassadeur d'Israël en Allemagne, " pour les Arabes palestiniens, le problème était ailleurs... Ils voulaient une domination arabe sur tout le Proche-Orient. Pour eux, ce territoire appartient au monde arabe et aucune autre présence considérée comme étrangère n'était tolérable."

Le conflit a survécu aux accords de paix successifs. De nombreux Palestiniens ont fui devant la puissance d'Israël. Au moment de la création de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens en 1950, leur nombre était estimé à 750.000. Mais aujourd'hui, ce chiffre a augmenté.

Al-Manshiya, une des zones arabes de la ville de Jaffa après la "Nakba"

La solution à deux Etats

Selon Abdallah Franji, ex-représentant de la Palestine en Allemagne, a solution à deux Etats "reste valable et doit le demeurer. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Car l'actuel gouvernement israélien ne se montre pas disposé à favoriser sa mise en œuvre. C'était une décision des Nations unies qui a prévu les conditions d'une paix durable."

70 ans après, le conflit reste d'actualité et la création de l'Etat d'Israël est toujours considérée comme une catastrophe du côté palestinien.