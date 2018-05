نتا خواننده اسرائیلی برنده یوروویژن ۲۰۱۸ شد

نتا بارزیلای (Netta Barzilai)، خواننده ۲۵ ساله اسرائیلی، با ترانه "اسباب‌بازی" در مسابقه یوروویژن امسال (۲۰۱۸) برنده شد. این پیروزی سه روز پیش از هفتادمین سال تاسیس اسرائیل به دست آمده است. با برنده شدن یک خواننده اسرائيلی، دور بعدی مسابقه آوازخوانی یوروویژن در سال ۲۰۱۹ در خاک اسرائیل برگزار خواهد شد.

میشائیل شولته (Michael Schulte)، خواننده آلمانی، با ترانه "You Let Me Walk Alone" ۳۴۰ امتیاز بدست آورد و مقام چهارم را کسب کرد. این خواننده جوان ترانه‌اش را به یاد پدرش خوانده که او را در ۱۴ سالگی از دست داده است.

آلمان در مسابقات یوروویژن سال ۲۰۱۰ با ترانه "Satellite" لنا مایر-لاندروت اول شده بود. بعد از آن دیگر خواننده‌های آلمانی موفقیتی نداشتند و بیشتر در رده‌های پایین رقابت‌های یوروویژن قرار گرفتند. حالا آلمان در یوروویژن ۲۰۱۸ با کسب مقام چهارم از آخرین رده‌ها خارج شده است.

در یوروویژن ۲۰۱۸ رقابت‌ها سخت بود. النی فورایرا، خواننده جوان از قبرس که آلبانی‌تبار است، با ترانه بسیار زیبایی هنرنمایی کرد.

حاشیه‌ جنجالی یوروویژن ۲۰۱۸

مسابقهٔ آواز یوروویژن (Eurovision Song Contest) یک مسابقهٔ بین‌المللی موسیقی است و معمولا عاری از جنجال و حاشیه‌ برگزار می‌شود. اما امسال با سال‌های دیگر تفاوت داشت.

این بار یک تماشاچی مزاحم به صحنه پرید و میکروفون را از دست سوری، خواننده بریتانیایی، قاپید و باعث شد اجرای او قطع شود. اما خواننده بریتانیایی بلافاصله میکروفون جدیدی گرفت و با خونسردی به اجرای خود ادامه داد.

معمولا اگر چنین اتفاقی بیافتد نماینده کشور شرکت‌کننده حق دارد اجرای خود را تکرار کند اما خواننده بریتانیایی از دوباره‌خوانی آواز خود صرف نظر کرد.