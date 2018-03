Un vistazo a la felicidad en Alemania | Alemania Hoy | DW | 20.03.2018

De todos los días del año, parece raro que el Día Internacional de la Felicidad sea el 20 de marzo, el día equinoccio de la primavera, el peor tiempo del año.

Un refrán popular estadounidense dice, "comienza como un cordero y se transforma en un león o viceversa”. Durante esta época del año, el tiempo no es confiable. En Alemania, el cielo es gris y normalmente llueve o caen copos de nieve, dependiendo en qué parte de Alemania uno este, justo después de que algunos rayos de sol se asomen a través de las nubes. Ralph Waldo Emerson describió esté clima cambiante de una manera muy precisa: "Nuestra vida es como el clima durante marzo, salvaje y sereno en una hora”. ¿Cómo podemos ser felices, aunque sea por un día, durante esta temporada de transición?

Una consideración de equidad y sostenibilidad

Para asombro de muchos, el Día Internacional de la Felicidad no fue destinado para celebrar la alegría. Este día fue creado por las Naciones Unidas para crear conciencia "de la necesidad una mayor inclusión, equidad y un balance entre el crecimiento económico, el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza, la felicidad y el bienestar de la gente”.

El Día Internacional de la Felicidad viene de la mano del Reporte Mundial de la Felicidad. La edición 2018 no toma en cuenta el clima o cuántas veces al día las personas sonríen. Los investigadores se focalizaron en los indicadores económicos, como el producto interno bruto por habitante y la libertad de tomar decisiones. Este año, también, se centraron en la felicidad y la migración.

Los países nórdicos encabezan la lista. En el ranking 2015-17 Finlandia se encuentra en el primer puesto, seguido por Noruega, Dinamarca e Islandia, a pesar que las horas de sol son limitadas durante meses. En comparación con el pequeño país de Bhután, ocupa el puesto 97, en promedio tienen ochos horas de luz por día, incluso en enero.

Los países nórdicos, con gran frecuencia, se encuentran en los primeros puestos de felicidad y ofrecen paquetes turísticos para revelar los secretos de la felicidad de sus habitantes, a pesar, que los nativos se encuentran un poco desconcertados. Como lo indica este meme en Twitter, los finlandeses no se consideran felices porque no sonríen a menudo.

Encontrando la felicidad en la tierra de los gruñones

La vida en los países nórdicos es muy parecida a la alemana. La gente es menos propensa a sonreír que en los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué Alemania se encuentra en el puesto número 15? ¿Y cómo es que Alemania venció en el ranking a Estados Unidos (puesto 18) e Inglaterra (puesto 19), sí a veces es como estar en la tierra de los gruñones?

La felicidad, también, es algo subjetivo, dependiendo de la perspectiva. En el informe mundial de la felicidad 2018, los investigadores agregaron un nuevo ranking, la medición de felicidad de extranjeros nacidos en otro país. Una vez más, Finlandia encabeza la lista, seguido por Dinamarca, Noruega e Islandia. Alemania se encuentra en el puesto 28. ¿Podría ser que los alemanes sean personas felices pero los extranjeros no debido a las circunstancias que enfrentan por ser inmigrante?

Es difícil distinguir la causalidad y la correlación en función de los datos proporcionados. Pero sus autores señalan que la gente tiende a migrar a los países más felices, que también son los países más ricos. Asimismo, indican que "las evaluaciones de la vida de los migrantes y los nativos dependerán de que los ciudadanos simpaticen con los extranjeros”.

¿Dependerá, también, de la interpretación del significado de la felicidad? Un finlandés no sonríe con frecuencia pero eso no quiere decir que sea más infeliz que la porrista que sonríe. Si un alemán no salta de la alegría, eso no significa que no sea feliz.

A los alemanes, ¿qué los hace feliz?

Entonces, ¿qué hace exactamente felices a los alemanes? Para ello hay que mirar los índices de otro reporte, la publicación anual del Deutsche Post: El atlas de la suerte, utilizado por el Reporte Mundial de la Felicidad (World Happiness Report), ofrece una lista de las cosas que hacen felices a las personas. Sorpresivamente, las horas de sol no jugaron ningún papel.

Le dan mayor importancia al amor, al acceso a un seguro médico y educación. Los deportes y los pasamientos también los hace muy felices. Admirablemente, también el trabajo, más precisamente la capacidad de control sobre sus propias horas, que hacer con su tiempo. En este sentido, los alemanes no son muy diferentes al resto.

