Trump propone al G7 eliminar todos los aranceles al comercio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso hoy (09.06.2018) a las naciones industrializadas del Grupo de los Siete (G7) reunidas en Canadá la eliminación total de aranceles y barreras al comercio, dijo antes de abandonar la cumbre.

Trump defendió su decisión de aplicar aranceles al acero y el aluminio porque otros países imponen tarifas a las exportaciones estadounidenses. Sin embargo, consideró que la retirada total de aranceles al comercio sería la solución.

"Ningún arancel, ninguna barrera, así es como debería ser. Y ningún subsidio", afirmó Trump, quien volvió a quejarse de las prácticas injustas de comercio hacia su país, pero calificó de "tremendamente exitosa" la cumbre del G7.

Los roces previos

Aunque el encuentro estuvo precedido por cruces verbales entre el presidente estadounidense y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se desarrolló de manera distendida en La Malbaie, cerca de Quebec.

"Lo que queremos y esperamos es que otras naciones den acceso justo al mercado a las exportaciones estadounidenses", dijo Trump. "Creo que están empezando a estar comprometidos con una situación comercial mucho más justa", añadió.

El G7 es un grupo informal que reúne a los líderes de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido.

No esperó hasta el final

Por otro lado, Trump puso fin a su participación en la cumbre del G7 cinco horas antes de la sesión final, como había anunciado, para viajar a Singapur para su cita con el líder norcoreano.

El mandatario estadounidense se retiró de la cumbre antes de la sesión sobre cambio climático, un tema que no es prioridad para su administración y que también provocó diferencias con sus socios tras abandonar Washington el Acuerdo de París sobre el clima.

Ahora está camino a Singapur para la cumbre histórica que tiene prevista para el martes con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, la primera entre ambos países. Al respecto dijo que va "con la actitud positiva correcta" y con la confianza de que la reunión tendrá buenos resultados. "Creo que muy rápido voy a saber si va a pasar algo bueno y si creo que no va a pasar no voy a perder mi tiempo, no voy a perder el suyo", dijo Trump.

