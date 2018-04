Trump dice que no sabía que su abogado pagó a actriz porno Stormy Daniels

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves (05.04.2018) que no sabía que su abogado personal, Michael Cohen, pagó 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels como parte de un acuerdo de confidencialidad sobre una relación que supuestamente mantuvo con el actual mandatario.

Esta es la primera vez que Trump hace declaraciones sobre las relaciones sexuales que supuestamente mantuvo en 2006 con la actriz porno, cuyo nombre real es Stephanie Clifford.

Stormy Daniels.

Con un "no" respondió Trump al ser preguntado si sabía algo sobre el pago de 130.000 dólares a Daniels, cuando viajaba con la prensa en un avión de vuelta a Washington desde Virginia Occidental. Cuestionado sobre por qué su abogado Michael Cohen hizo el pago, Trump respondió: "Tienen que preguntarle a Michael Cohen. Michael es mi abogado. Tienen que preguntar a Michael".

Finalmente, al ser interrogado sobre si sabía de dónde procedía el dinero, Trump afirmó: "No, no lo sé". Esas breves declaraciones son las primeras que Trump hace sobre la polémica, que comenzó a mediados de enero cuando el diario The Wall Street Journal desveló que, en la recta final de las elecciones de 2016, el abogado del mandatario efectuó un pago de 130.000 dólares a Daniels para evitar que hablara del supuesto romance.

Esa transacción ha despertado suspicacias por la posibilidad de que violara las leyes estadounidenses sobre financiación electoral porque podría ser considerada un aporte ilegal a la campaña.

CT (EFE, AFP)

