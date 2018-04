"The Mastaba": barriles de petróleo de Christo flotarán en el Hyde Park de Londres

Christo ha estado planeando "The Mastaba" desde 1977. En aquel entonces, la concepción del proyecto la hizo junto con su esposa Jeanne-Claude, fallecida en 2009. Se dice que 410.000 barriles de petróleo coloridos, en forma de una pirámide con una punta truncada, serán instalados en el desierto de Emiratos Árabes Unidos cerca de Abu Dabi. Esta sería la primera obra de arte permanente del renombrado artista Christo, conocido por sus instalaciones artísticas ambientales. No obstante, no se tiene certeza sobre si el proyecto se llevará a cabo o no.

Obra gratuita para todos

Mientras tanto, Christo planea un "Mastaba" más pequeño. Previamente, hace tres años, el artista instaló 1.000 coloridos barriles de petróleo en el patio de la Fondation Maeght en la ciudad francesa de Saint-Paul-de-Vence, cerca de Niza. Ahora, en contraste, el "Mastaba" en el Hyde Park de Londres consistirá de 7.506 barriles de petróleo, tendrá 20 metros de alto, 30 metros de ancho y 40 metros de largo.

Gráfica del mastaba de Abu Dhabi

"Estoy contento de poder realizar esta escultura temporal al aire libre en el Reino Unido en el verano. La mastaba de Londres será gratuita para el público. Sin entradas, sin reservas, sin dueños. El trabajo le pertenecerá a todos hasta que se vaya de nuevo", dijo Christo con motivo del inicio de las obras este 3 de abril. Como todas sus obras, "The Mastaba" se financia mediante la venta de bocetos y fotos, sin patrocinadores ni fondos públicos.

Primer gran proyecto en el Reino Unido

"The Mastaba" es el primer gran proyecto al aire libre del artista en el Reino Unido y da una idea de lo que Christo imaginó al diseñar su proyecto para Abu Dabi, a pesar de que la escultura en Londres será relativamente pequeña. A modo de comparación: en Abu Dabi, la obra tendría 150 metros de altura y 300 metros de longitud.

Ecologistas participaron en la planificación de "The Mastaba". La obra de arte ocupará solo el uno por ciento de la superficie del lago.

Las mastabas son tumbas trapezoidales de la cultura egipcia antigua. La obra de arte de 500 toneladas de Christo fue diseñada por ingenieros expertos y flotará cerca del palacio de Kensington en un lago en Hyde Park. En su última obra de Land Art hace dos años, Christo también involucró agua: su obra "Los muelles flotantes" consistía de pontones de tres kilómetros en el lago italiano de Iseo. La obra unió la ciudad de Sulzano con dos islas aledañas y, como muchas de sus obras, se cubrió con tela. Al igual que con los pontones, el ala para "The Mastaba" se formará a partir de muchos cubos de plástico similares a un bote.

Christo prueba los pontones de su obra "Los muelles flotantes"

Barriles de petróleo para la libertad

La tela que Cristo pone o encadena sobre sus objetos simboliza el carácter provisional de las obras de arte efímeras. Los barriles de petróleo tienen una larga historia y un significado especial en la biografía de Christo. Ya en 1962, el artista de origen búlgaro causó revuelo con su proyecto "Wall of Oil Barrels" (pared de barriles de petróleo). Sin permiso de las autoridades, bloqueó la rue Visconti en París con un muro de 441 barriles de petróleo para expresar su protesta contra el régimen de la República Democrática Alemana (RDA) y la construcción del Muro de Berlín.

"The Wall" en Oberhausen

En ese momento los barriles de petróleo estaban viejos y en mal estado. Hoy, en contraste, brillan nuevos y coloridos, como en 1999 en la exposición "The Wall" en el gasómetro de Oberhausen.

Las obras al aire libre de Christo usualmente solo se ven durante dos semanas. En Londres, "The Mastaba" estará abierto desde el 18 de junio hasta el 23 de septiembre. En paralelo, habrá una exposición de esculturas y dibujos de arte de Christo relacionadas al uso de barriles de petróleo.

Autor: Gaby Reucher (few/vt)

