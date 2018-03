Sentencia contra Turquía: ¿muchas palabras, pocos hechos? | Europa | DW | 20.03.2018

Primero, las buenas noticias. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha apoyado a los periodistas presos en Turquía. Con el arresto de los periodistas Sahin Alpay y Mehmet Hasan Altan tras el fracasado intento de golpe de Estado en 2016, Turquía violó los derechos fundamentales de libertad y libertad de expresión, según el dictamen de los jueces en Estrasburgo. El Gobierno deberá indemnizar con 21.500 euros a cada uno de los periodistas. En teoría, como miembro del Consejo de Europa, Turquía está sujeto a los fallos del TEDH.

Kristian Brakel, coordinador de la Fundación Heinrich Stiftung en Estambul, opina que "en principio es importante para el gobierno turco que no sea tratado por el tribunal de justicia como una democracia que no funciona. Por otro lado, en el pasado hubo ya sentencias contra Turquía, que luego el país no llevó a cabo”.

Brakel cree que el Consejo Europeo es muy laxo con Turquía: "El Consejo Europeo es demasiado cuidadoso con Turquía. Esta sentencia ha llegado demasiado tarde".

El TEDH se posiciona a favor de los periodistas

En enero, el Tribunal Constitucional turco sentenció que el arresto de Altan y Alpay fue en contra del derecho de la libertad de expresión. El TEDH también compartió dicha postura. Ya entonces ambos periodistas tendrían que haber sido puestos en libertad. Tras duras críticas por parte del Gobierno de Erdogan, otros tribunales turcos suspendieron entonces la puesta en libertad de los periodistas. Los jueces del TEDH criticaron duramente dicha decisión. Si otros tribunales deciden en contra del Tribunal Constitucional, esto violaría "los principios fundamentales del Estado de derecho y la seguridad jurídica”.

Detención de Sahin Alpay.

Turquía suspende en derechos humanos

Es la primera vez que el tribunal en Estrasburgo dicta sentencia a favor de los periodistas turcos. Tanto a Alpay, quien desde la semana pasada ya no está en prisión pero sí bajo arresto domiciliario, como Altan, que sigue en prisión, se les recriminó estar relacionados con los golpistas.

Los periodistas críticos con el Gobierno en Turquía se ven con frecuencia confrontados con este tipo de recriminaciones. Según Reporteros sin Fronteras, tras el intento de golpe de Estado en Turquía en julio de 2016, se encarcelaron a más de 100 periodistas, se cerraron alrededor de 150 medios de comunicación y se anularon más de 700 carnets de periodistas.

El país figura en el puesto 155 de 180 países en la lista de la libertad de prensa mundial. Reporteros sin Fronteras califica a Turquía como el país con "más periodistas presos del mundo”.

Estrasburgo: oposición turca impugnará resultado de referendo

Kristian Brakel, coordinador de la Fundación Heinrich Böll en Estambul.

¿Más tranquilidad en el futuro?

También hay señales positivas. Además de la puesta en libertad del famoso corresponsal del diario "Welt”, Deniz Yücel, también el redactor jefe del periódico "Cumhuriyet”, Murat Sabuncu, crítico con el gobierno de Erdogan y Ahmet Şık, abandonaron la cárcel.

Kristian Brakel opina que el hecho de ser famosos, ha jugado un papel importante: "Son exactamente los casos que han llamado la atención a la opinión pública occidental. En breve, tendrá lugar la cumbre entre Turquía y la UE en Bulgaria. La Comisión de la UE había anunciado que no se podría ofrecer nada a Turquía si no había mejoras en cuestión de derechos humanos. Quizá la liberación de los tres periodistas sea el intento turco de promover una buena imagen”.

La precaución de Brakels es necesaria. El verdadero estado de los derechos humanos en Turquía puede palparse con tan solo contabilizar las detenciones en masa tras el intento de golpe de Estado en 2016. Según "turkey purge”, una web de periodistas críticos con el actual gobierno, que informa diariamente sobre despidos, detenciones y otras medidas por parte del Gobierno de Erdogan, cifra en 152.000 el número de funcionarios que han sido suspendidos de sus cargos.

La noche del golpe en Turquía y sus consecuencias El principio del golpe Estas son las primeras imágenes de la tarde del 15 de julio del año 2016 en Turquía. Vehículos blindados de combate bloquean el Puente del Bósforo en Estambul. Poco a poco queda claro que partes de las fuerzas armadas pusieron en marcha un golpe de Estado. Hay disparos y hay heridos. Se escuchan aviones de combate y helicópteros en el aires.

La noche del golpe en Turquía y sus consecuencias Tanques en el aeropuerto Un panorama similar se ve también en el aeropuerto Atatürk, en Estambul: Tanques ocupan los puntos estratégicos. Los golpistas ocuparon la torre de control y cerraron el tráfico aéreo. Hasta ahora, los golpistas encuentran solo una débil resistencia.

La noche del golpe en Turquía y sus consecuencias Parlamento bajo fuego El Parlamento en Ankara también es un objetivo de los golpistas. Exactamente a las 2:32 de la noche, la Gran Asamblea Nacional de Turquía es bombardeada desde el aire. Los golpistas se apoderaron de varios aviones de combate tipi F-16.

La noche del golpe en Turquía y sus consecuencias Las víctimas Según cifras oficiales, 249 personas murieron y 2000 resultaron heridas en diversos enfrentamientos. Hoy son considerados mártires.

La noche del golpe en Turquía y sus consecuencias La resistencia Ya en la misma noche hay indicaciones de que el golpe de Estado no será exitoso. En la plaza Taksim, de Estambul, soldados son detenidos por agentes de Policía y otro personal militar.

La noche del golpe en Turquía y sus consecuencias Aparece Edogan De manera inusual, Erdogan consigue hablar al pueblo turco. Desde el móvil de una presentadora de televisión, que ella muestra hacia la cámara, Erdogan se dirige a los ciudadanos: Pido al pueblo de reunirse en las plazas y en el aeropuerto". Con ello terminan los rumores sobre un destitución del presidente turco.

La noche del golpe en Turquía y sus consecuencias El pueblo en la calle Muchos turcos siguen el llamamiento de su presidente. Llenan las calles y se enfrentan a los golpistas. Esto significa el fin del golpe de Estado. En Ankara, la gente se sube a los tanques y gira la bandera de Turquía.

La noche del golpe en Turquía y sus consecuencias Actos de venganza En la mañana ya sólo hay unos pocos tiroteos. Ahora se toman las medidas contra los que participaron en este golpe militar.

La noche del golpe en Turquía y sus consecuencias Buscando a los golpistas Las fuerzas de seguridad van de caza por los seguidores de los golpistas. Habrá muchas detenciones.

La noche del golpe en Turquía y sus consecuencias El presunto cerebro Se dice que él es el cerebro detrás del intento fallido de derrocar a Erdogan: el predicador Fethullah Gülen. Él mismo lo niega. Desde hace años vive en EE. UU. y no será extraditado a Turquía.

La noche del golpe en Turquía y sus consecuencias Celebrando la victoria 24 horas después de la revuelta: Miles de personas celebran la victoria sobre los golpistas en el Puente del Bósforo. Su nombre se cambia más tarde a "Puente de los mártires del 15 de julio".

La noche del golpe en Turquía y sus consecuencias Estado de emergencia Cinco días después del intento de golpe, Erdogan pronuncia el estado de emergencia que entra en vigor al día siguiente. Con ello el presidente adquiere mucho más poder. Incluso un año después, el estado de emergencia sigue en vigor.

La noche del golpe en Turquía y sus consecuencias Detenciones Inmediatamente después del intento de golpe, Edogan habla de una "bendición de Dios". El objetivo es "limpiar completamente nuestras fuerzas armadas". Pero no sólo se detiene a seguidores de Gülen sino también a periodistas, científicos y otros críticos de Erdogan. En total más de 100.000 empleados estatales son despedidos y más de 50.000 son detenidos.

La noche del golpe en Turquía y sus consecuencias Erdogan amplía su poder Antes del golpe, Edogan no pudo imponer su sistema presidencial preferido en Turquía. El levantamiento le dio la oportunidad de promover un sistema con mayores poderes en la presidencia. En abril del 2017 Erdogan logra su objetivo. Con estrecha mayoría, los turcos votan en un referéndum a favor el nuevo sistema gubernamental.

La noche del golpe en Turquía y sus consecuencias La oposición La oposición turca se encuentra debilitada después del intento de golpe, sobre todo el partido kurdo HDP. Los dos presidentes y nueve de sus diputados son detenidos en noviembre de 2016. El mayor partido opositor CHP vuelve a organizar manifestaciones desde el verano boreal de 2017.



