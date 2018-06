¿Se acabó el sueño de Lionel Messi?

En el partido contra Croacia, Lionel Messi parecía caminar sin ganas, como gesto adusto. Así también fue el resultado de ese juego: un triunfo 3 a 0 de Croacia. Una humillación, no solo para Argentina, sino también para la estrella del fútbol, premiado cuatro veces con el Balón de Oro. "Argentina, humillada, con un Messi desaparecido”, tituló la revista española "Marca”. El próximo domingo, Messi cumplirá 31 años, pero seguramente no estará de ánimo para festejar. En el último partido de la fase de grupos, el martes que viene (26.06.2018), contra Nigeria, el equipo albiceleste, considerado una de los favoritos de este Mundial Rusia 2018, corre peligro ser eliminado y tener que volver a casa.

Messi, una sobra de sí mismo

"Leo está limitado porque el equipo no juega con él como debería”, dijo el entrenador del once argentino, Jorge Sampaoli, quien asumió "toda la responsabilidad por la derrota”, que "nos dio un baño de realidad frente al mundo”, según el diario La Nación.

Sin embargo, en el partido contra Croacia, Messi era una sombra de sí mismo. Parecía como si el partido no le interesara al capitán del equipo. En el primer tiempo, Messi solo tuvo 20 contactos con la pelota. Su lenguaje corporal reveló lo que lo oprimía: el juego decepcionante de la selección y su propia incapacidad para reactivar el juego de una Argentina que fue dos veces Campeón del Mundo.

Messi en acción contra Croacia.

Siempre Alemania

Probablemente, en la cancha de Nishni Novgorod, Messi llegó a entender que su sueño más grande iba a hacerse pedazos definitivamente: coronar su carrera en el equipo nacional con un título mundial. Un título que ya se le escapó tres veces, porque los argentinos fueron derrotados por Alemania en 2006, en cuartos de final por penales; en 2010, también en la fase de los mejores ocho equipos, por 0:4; y en 2014, en la final contra Alemania, por 0:1. Además, el once argentino perdió dos veces seguidas contra Chile en la Copa América.

Es como si una maldición pendiera sobre la cabeza de Lionel Messi, que no logra salir campeón con el equipo de su país. Solo durante el Mundial Sub 20, en 2005, y en los Juegos Olímpicos, en 2008, Messi logró llevar a la Albiceleste al triunfo.

¿Y ahora qué pasa, Messi?

No hubo recambio generacional

Pero la responsabilidad de que Argentina no juegue bien en este Mundial 2018 no es solo de Messi. Los futbolistas argentinos son los de más edad de este campeonato. También otros valiosos jugadores, como Sergio Agüero, Ángel Di María, Javier Mascherano y el arquero, Willy Caballero, ya pasaron los 30. El técnico de la selección, Jorge Sampaoli, y también sus antecesores, no hicieron el traspaso a la nueva generación. Y los grandes partidos perdidos demuestran que los equipos con jugadores de esa edad no logran alcanzar un título.

¿Segunda renuncia?

Messi ya puso fin a su carrera en la selección nacional: en 2016, luego de la derrota en la final de la Copa América, después de errar un penal, tiró la toalla. Un mes y medio después, el goleador argentino que marcó un récord de 61 aciertos se dejó convencer, y continuó jugando en la selección.

Finalmente, es gracias a Lionel Messi que Argentina logró calificarse para este Mundial 2018 en Rusia: en el partido decisivo contra Ecuador, hizo tres goles. Pero es historia. El partido internacional número 128 de Messi, el próximo martes, podría ser su último partido.

Autor: Stefan Nestler (CP/ELM)

