Rusia 2018: Alemania sin Leno, Tah, Sané ni Petersen

Según Joachim Löw, entrenador de la selección alemana de balompié, la parte más desagradable de los preparativos de un campeonato internacional es hacer pública la lista de los jugadores que participarán en la contienda. Y es que nombrar a los elegidos pasa por nombrar a quienes no dieron la talla, por una u otra razón. "Hay mejores días en la vida de un técnico. La decisión fue muy ajustada”, dijo Löw este lunes (4.6.2018), al anunciar que el portero Bernd Leno, el líbero Jonathan Tah, el delantero Nils Petersen y el centrocampista Leroy Sané no jugarían en el Copa Mundial de la FIFA 2018 entre el 14 de junio y el 15 de julio de 2018.

Los cuatro están "muy, muy decepcionados. Es como si estuviéramos esperando para abordar un avión con destino a Moscú y al final nos prohibieransubir a la máquina”, señaló Löw. La apuesta por su guardameta y capitán Manuel Neuer, que ha pasado por ocho meses de baja, es sin duda el mayor riesgo que ha decidido afrontar el seleccionador de cara a la competencia, pero hay otras decisiones límite, como el descarte de Sané; de los veredictos de Löw, ese fue el que más sorpresa causó. Sané se lució durante toda una temporada como extremo del Manchester City, pero desencantó en los últimos dos partidos internacionales.

Neuer, por ser Neuer

Neuer volará a Rusia y el barcelonista Marc-André ter Stegen, quien estaba en la mira para suplirlo, ahora ocupará el banquillo de suplentes. Aunque reapareció en el juego amistoso contra Austria, sigue siendo una incógnita en qué estado físico llegará Neuer al Mundial. Su elección es una muestra de la enorme confianza que tienen en él Löw y el entrenador de porteros, Andreas Köpke. El propio Köpke había admitido que, si Neuer no estaba listo para el Mundial, no había motivo para no ir con Ter Stegen como titular. La única razón para optar por Neuer es Neuer mismo y el respeto que genera en los rivales.

El descarte de Leno como tercer portero también entraña cierto riesgo ya que Löw se decidió por Kevin Trapp, que tiene menos ritmo de competición tras haber perdido la titularidad en el PSG. Alemania irá a Rusia con tres porteros de los cuales sólo uno, Marc-André ter Stegen, ha tenido ritmo de competición durante la temporada. En la defensa, el descarte del central Jonathan Tah era de esperar. En la convocatoria quedan cinco centrales: Mats Hummels, Jerome Boateng, Niklas Süle, Mathias Ginter y Antonio Rüdiger. De ellos, Gïnter y Rüdiger pueden jugar en el lateral derecho por lo que pueden ser alternativas a Joshua Kimmich.

Gómez, único delantero centro

Para la banda izquierda, Löw se quedó con Jonas Hector y Marvin Plattenhardt. El descarte de Petersen deja como único delantero centro clásico en la convocatoria a Mario Gómez. Las otras alternativas para el centro del ataque son Timo Werner y Thomas Müller, que son otro tipo de jugadores. De aquí al primer partido de la convocatoria irá saliendo la alineación titular en la que no parecen quedar muchas dudas. La defensa deberá estar formada seguramente por Kimmich, Boateng, Hummels y Hector. Süle es una alternativa a Boateng, si éste llegase todavía con problemas musculares. En el centro del campo, Kroos es inamovible.

La pregunta es si a su lado estarán Sami Khedira o Ilkay Gündogan. En caso de que Löw opte por Khedira, la disputa por la titularidad pasaría una línea más adelante en la que Gündogan y Mesut Özil serían las opciones para la posición de volante de creación. Del resto, todo apunta a que Müller jugará por la derecha y muy probablemente Reus, por la banda izquierda. Werner deberá ser el delantero centro. Si uno de los veintitrés futbolistas restantes se lesiona de aquí a la inauguración del campeonato mundial, Löw puede hacer nuevas nominaciones hasta veinticuatro horas antes del primer partido.

Estos son los jugadores alemanes que Löw dejó en casa en otras ocasiones

Eurocopa 2008 en Austria y Suiza: Jermaine Jones, Patrick Helmes y Marko Marin

Copa Mundial Sudáfrica 2010: Andreas Beck (lesionados: Michael Ballack, Christian Träsch y Heiko Westermann)

Eurocopa 2012 en Polonia y Ucrania: Marc-André ter Stegen, Claudemir "Cacau” Barreto, Julian Draxler y Sven Bender

Copa Mundial Brasil 2014: Marcel Schmelzer, Kevin Volland, Shkodran Mustafi

Eurocopa 2016 en Francia: Sebastian Rudy, Julian Brandt, Karim Bellarabi (lesionado: Reus)

Stefan Nestler ( sid / dpa / EFE )