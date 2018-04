Primera ministra de Noruega visitará Colombia

La semana en imágenes (del 2 al 8 de abril de 2018)

Laboratorio no logra confirmar procedencia de toxina que envenenó a Skripal

Un laboratorio británico informó que no ha podido encontrar un "origen preciso" de la sustancia tóxica usada en el atentado contra el ex espía doble ruso Serguei Skripal. Hasta el momento solo se ha podido probar que en el atentado se usaron el agente neurotóxico Novichok o sustancias parecidas, explicó Gary Aitkenhead, director de un laboratorio del instituto Porton Down. (03.04.2018)