Premio a la libertad de expresión para el iraní Sadegh Zibakalam

Cuando el director general de DW, Peter Limbourg, entregó el premio a Sadegh Zibakalam, el politólogo iraní sólo disfrutó brevemente de este momento especial. Para el galardonado fue inmediatamente importante dejar en claro: "Muchos otros iraníes se merecen este premio más que yo, porque están tras las rejas por su opinión o creencias". Zibakalam enumeró a todas las personas que han sido arrestadas en Irán por razones endebles o que están bajo arresto domiciliario sin juicio: periodistas, abogados, mujeres, activistas de derechos humanos, sindicalistas, estudiantes, artistas, disidentes, opositores, ecologistas y pensadores religiosos. "Esto dice mucho sobre la situación de los derechos humanos en Irán".

Las redes sociales pueden cambiar a Irán

En su discurso, Zibakalam explica la lucha por la democracia y la libertad de expresión en su país natal a lo largo de la historia iraní, y mira con optimismo hacia el futuro: "La lucha por la democracia en Irán ha hecho pequeños pero firmes progresos en las últimas dos décadas”. Mientras que antes de la revolución no había prensa independiente y sólo editores estatales, hoy existe media docena de periódicos en Irán que podrían calificarse como independientes. Pero aún más importante, según Zibakalam, es el papel de las redes sociales: "Son una herramienta poderosa para apoyar el curso de la apertura política y la democracia en Irán, a pesar de la constante interferencia del Estado para contenerlo".

Al final de su discurso, Zibakalam dedicó el premio a Abbas Amir, el preso político que más tiempo lleva en prisión en Irán. Para el galardonado, "el ex viceprimer ministro, con su estancia de 27 años en la prisión de Evin, simboliza la lucha por la democracia y la libertad en el Irán moderno”. Amir fue condenado a cadena perpetua en 1981 por presunto espionaje para Estados Unidos.

Un espíritu valiente e incómodo

Reinhard Baumgarten trabajó como corresponsal alemán durante años en Irán y conoció a Zibakalam en 2011. Baumgarten pidió repetidamente al politólogo un análisis de la situación política y social en Irán, debido a que Zibakalam "muestra una posición firme y mete el dedo en la llaga". En su discurso elogioso, Baumgarten describe las consecuencias para el politólogo, que en cierto modo siempre se ve entre los dos bandos: "Recoge las críticas y el desprecio de sus oponentes declarados, así como de los cerrados partidarios de la República Islámica”. Algunos lo consideran un escudo de un régimen malvado, otros un peligroso contrarrevolucionario.

"Zibakalam no se calla", elogia Baumgarten en su discurso y también tiene un ejemplo: "De una manera muy impresionante, el profesor me explicó una vez cuán importante es el antiamericanismo, cultivado durante décadas como factor de formación de identidad para los partidarios de la línea dura ideológica en Irán”. En una reciente mesa redonda llevada a cabo en Irán, Zibakalam preguntó quién había encargado realmente a Irán destruir a Israel. "Él contradice a los agitadores de su país", dice Baumgarten.

Baumgarten concluye sus elogios con un dicho persa: "Una rosa no hace la primavera". No sólo Zibakalam ha alzado su voz en Irán, sino que muchas personas en la República Islámica insistieron en su derecho a la libertad de expresión. Pero estos no son percibidos como Zibakalam, con sus cientos de miles de seguidores en Facebook, Instagram y Telegram, el servicio de mensajería más popular en Irán. El llamado de Baumgarten es: "Que la entrega del Premio a la Libertad de Expresión de Deutsche Welle fortalezca y anime a todos aquellos que defienden la libertad de expresión y de opinión en Irán".

Premio de Deutsche Welle cada vez más relevante

Desde 2015, Deutsche Welle otorga anualmente el Premio a la Libertad de Expresión a una persona o iniciativa que hace contribuciones sobresalientes a los derechos humanos y la libertad de expresión en los medios de comunicación. El director Peter Limbourg explicó una vez más los motivos por los que Deutsche Welle otorga dicho premio: "No podemos sacar a la gente de la cárcel, pero podemos hacer algo: ¡crear un puente hacia la opinión pública". El Premio a la Libertad de Expresión proporciona una plataforma precisamente para la libertad de opinión y ha ganado importancia desde su inicio, según Limbourg. En 2015, el bloguero saudí Raif Badawi, que aún está detenido, recibió el premio. En 2016, el premio recayó en Sedat Ergin, editor en jefe del diario turco Hürriyet. El año pasado, el premio fue otorgado a la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca WHCA.

Las elecciones de 2018 provocaron protestas entre los iraníes exiliados en Alemania que acusan a Zibakalam de haber estado demasiado cerca del gobierno islámico en el pasado e incluso hasta hoy. Zibakalam siempre ha insistido en que quiere cambiar el sistema iraní desde adentro. Recientemente, después de una entrevista con Deutsche Welle, el Tribunal Revolucionario de Teherán lo condenó a 18 meses de prisión por criticar duramente al gobierno iraní. Las acusaciones de los jueces son: "Propaganda contra la orden de la República Islámica de Irán" y "difusión de información falsa".

