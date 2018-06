Parlamento macedonio ratificó acuerdo con Grecia sobre futuro nombre

Este miércoles (20.06.2018), el acuerdo, introducido en el Parlamento en forma de proyecto de ley, obtuvo el respaldo de los 69 diputados presentes, en una cámara que cuenta con 120 escaños.

Los diputados de la alianza conservadora VMRO-DPMNE boicotearon la votación en protesta contra un acuerdo que consideran una traición a Macedonia.

Durante su intervención, el primer ministro, el socialdemócrata Zoran Zaev, habló de un acuerdo "histórico" y se mostró convencido de que servirá para abrir la puerta hacia una futura integración del país en la Unión Europea (UE) y su ingreso en la OTAN.

El presidente se niega firmar la ley

"Tras el voto en el Parlamento nuestros ciudadanos tendrán la posibilidad de decir a través de un referéndum qué tipo de futuro quieren. El Parlamento es el primer paso", añadió.

Tras su aprobación, la ley será remitida al presidente del país, Gjorge Ivanov, quien tiene un plazo de siete días para firmarla y tramitar su publicación en el Boletín Oficial.

Ivanov, proveniente del VMRO-DPMNE, ha adelantado que bajo ningún concepto está dispuesto a firmar una ley que considera inconstitucional y perjudicial para los intereses nacionales macedonios.

Si un proyecto de ley aprobado en el Parlamento no es firmado por el presidente, no puede publicarse en el Boletín Oficial y no puede entrar en vigor.

Si Ivanov mantuviera su negativa a firmarlo, el acuerdo deberá regresar al Parlamento donde se votaría por segunda vez y requeriría la mayoría absoluta de 61 votos. (efe)

