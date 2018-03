Opinión: Los musulmanes como excusa | Alemania | DW | 22.03.2018

El tema éste de si el islam pertenece o no a Alemania adquiere dimensiones cada vez más grotescas. La respuesta negativa del ministro del Interior y presidente de la Unión Cristianosocial (CSU), Horst Seehofer, ha ido ganando respaldos. El jefe del grupo parlamentario de ese mismo partido, Alexander Dobrindt, afirmó que "el islam no pertenece de ninguna forma a Alemania", o sea tampoco el islam de los reformadores, liberales o críticos que se desarrolla en las universidades alemanas con fondos millonarios entregados por el Estado. Todo indica que estamos muy lejos de llegar al final de este pseudodebate.

Uno puede pensar legítimamente que todo esto no son más que maniobras de campaña de cara a las elecciones bávaras del próximo otoño. No olvidemos que Seehofer puso el tema sobre la mesa sin razones ni necesidad de hacerlo. Y sí, también sabemos que la CSU tiene miedo de los populistas de AfD y la idea de perder los aterroriza. ¿Pero es eso razón suficiente para convertirse en algo peor que AfD?

El error de dividir

Incluso el sentido común señala que no se separa al creyente de su fe para hacer de ellos dos cosas distintas. La religión es eso que sus seguidores viven. En principio, no existe religión sin individuo. Por eso los musulmanes alemanes se preguntan con razón: "¿Qué político dirá algo peor ahora?". Las declaraciones vacías de Seehofer y Dobrindt son, en el tenso presente, potencialmente explosivas. Dividen, distancian y generan reacciones de malestar.

Lamya Kaddor.

"No es de extrañar que las personas en Alemania vean a los musulmanes como peligros potenciales para la cosmovisión occidental", comentó un musulmán en mi página de Facebook, desilusionado tras las declaraciones de Dobrindt. Y otro apuntó: "Si esto sigue así, y no tengo razones para no pensar que seguirá, se vienen tiempos muy sombríos".

Crece la resignación

Igual que con el debate de Sarrazin, crece en los musulmanes alemanes la resignación. Y lo malo es que podemos esperar que después la CSU criticará a estos resignados porque supuestamente se alejan de la sociedad y se encierran en un mundo paralelo. De esta forma, este cínico círculo vicioso se convierte en un juego que nunca acabará.

Personas que generan divisiones como Seehofer y Dobrindt perturban la tranquilidad no solo de los musulmanes alemanes, sino de todos quienes creemos que vivimos en un estado de derecho, en el que podemos compartir más allá de las creencias religiosas, ideologías u orígenes.

¿Qué impulsa a los políticos y otras personalidades a actuar así? ¿Por qué repiten esta insensata declaración sobre el islam una y otra vez a lo largo de los años? Las elecciones son una respuesta, pero creo que ellos, así como una parte importante de la sociedad, se sienten superados por la creciente diversidad. Se sienten bajo presión y por eso reaccionan con ese reflejo de mordida, que se manifiesta con esta declaración.

Para Merkel, el islam sí pertenece a Alemania.

Campaña a costa de una minoría

En 2018, de nuevo es posible que un partido gobernante alemán (¡uno de los países más ricos del planeta!) haga campaña a costillas de una minoría y, de esa forma, divulgue sus planes de exclusión. También por eso este, llamémoslo, "hipo contra el islam" es tan peligroso, y las posibles consecuencias nos son conocidas, dada la historia del país. La declaración "el islam no pertenece a Alemania" nos lleva implícitamente hacia el campo de la islamofobia: islamización, crecimiento de los ghettos, amenazas a la identidad alemana, sometimiento de las mujeres, etcétera.

Si queremos seguir siendo una democracia, no debemos hacernos preguntas vacías sobre la pertenencia del islam a Alemania, sino defender a la sociedad en su conjunto, incluidas las minorías. La fuerza de nuestro estado de derecho solo es posible con sus minorías, no sin ellas.

Autora: Lamya Kaddor (DZC/VT)

Lamya Kaddor nació en 1978 en Ahlen (Westfalia) en el seno de una familia de inmigrantes sirios. Es profesora, educadora de religión musulmana y publicista. Fue presidenta de la Federación Islámica Liberal y fundadora del Foro Musulmán de Alemania. Ambas se presentan como alternativas pluralistas. Recientemente vio la luz su libro autobiográfico titulado "Die Sache mit der Bratwurst - Mein etwas anderes deutsches Leben".

Día de puertas abiertas en las mezquitas de Alemania Mezquitas alemanas, unidad alemana El "Día de las mezquitas abiertas" ha tenido lugar desde 1997 en el Día de la Unidad Alemana. La fecha fue elegida intencionadamente para expresar la conexión de los musulmanes con el pueblo alemán y cómo se consideran parte de la Unidad Alemana, explica el Consejo Central de los Musulmanes. En la foto, algunos visitantes están de pie delante de la Mezquita Sehitlik de Berlín.

Día de puertas abiertas en las mezquitas de Alemania Mezquitas para todos En este día, las comunidades musulmanas quieren dar a los visitantes una mejor comprensión del islam, así que ¿dónde mejor que una mezquita? Mucho más que lugares para orar, las mezquitas también sirven como puntos de encuentro para crear interacción social y comunitaria. La palabra "mezquita" deriva de la palabra árabe "majid", que significa "lugar para la postración en la oración".

Día de puertas abiertas en las mezquitas de Alemania Rituales y reglas Parte de conocer el islam es familiarizarse con sus rituales y reglas. Un ritual inicial antes de entrar en una mezquita consiste en quitarse los zapatos. En el islam hay un enfoque en la limpieza y purificación: antes de cada oración, musulmanes llevan a cabo un ritual de ablución. Debido a que fieles tocan la alfombra de oración con sus frentes, las alfombras deben también estar siempre limpias.

Día de puertas abiertas en las mezquitas de Alemania Arquitectura e historia La mayoría de las mezquitas ofrecen visitas guiadas, como se ve en la foto en la mezquita de Hürth, cerca de Colonia. Aquí, los visitantes pueden obtener una impresión de cómo es la arquitectura islámica, la historia y la vida cotidiana en una mezquita, y por lo tanto entender más acerca de cómo las comunidades islámicas en Alemania se reúnen y construyen comunidad.

Día de puertas abiertas en las mezquitas de Alemania Compartir el espíritu La mezquita Merkez en Duisburgo, inaugurada en 2008, es la mezquita más grande de Alemania. Además de visitas guiadas a través de la mezquita, los visitantes tienen la oportunidad de asistir a las oraciones del mediodía y la tarde. Después, son invitados a tomar una taza de té.

Día de puertas abiertas en las mezquitas de Alemania Compartir el salah Experimentar una oración islámica es un punto importante de la agenda durante el evento del 3 de octubre. No obstante, el área para las oraciones está restringida para los visitantes. Como se puede ver en la mezquita Sehitlik (foto), los visitantes escuchan las oraciones desde una tribuna. La palabra para oración en árabe es "salah" o "salat", que literalmente significa "conexión con Dios".

Día de puertas abiertas en las mezquitas de Alemania Misbaha y rosario Este niño recibió una cadena con cuentas de oración durante el "Día de las mezquitas abiertas" en Fráncfort. Los fieles mueven las cuentas a través de sus dedos para repetir oraciones y cantos, tal como se hace en el cristianismo y el budismo. Esta cadena, que consta de al menos 33 cuentas, se llama "tasbih" o "misbaha". Las cuentas resultan útiles a la hora de recitar los 99 nombres de Alá.

Día de puertas abiertas en las mezquitas de Alemania Diálogo intercultural Las mezquitas en Alemania abren sus puertas también en otras ocasiones. Por ejemplo, durante la Convención Católica Alemana, monjas católicas participan de visitas guiadas, como se ve en la foto en la mezquita Yavuz Sultan Selim en la ciudad de Mannheim. Tales ocasiones ofrecen una oportunidad para que el catolicismo y el islam cultiven una relación más cercana.

Día de puertas abiertas en las mezquitas de Alemania Romper prejuicios Las mezquitas en Dresde también invitan a los visitantes al intercambio cultural. La mezquita de Al-Mostafa ya ha publicado un calendario de eventos: habrá conferencias impartidas por el imán sobre el islam, el profeta Mahoma y el Corán, así como conversaciones para aprender y discutir. En una ciudad donde el grupo islamófobo Pegida hizo titulares, esta oferta cobra especial importancia. Autor: Helena Weise



