Nacho Duato critica a sucesores en Ballet Estatal de Berlín

"Sasha Waltz era como un jarrón chino de esos que te regalan en una boda y no sabes dónde ponerlo, porque te lo ha regalado tu tía abuela pero en algún lado hay que ponerlo porque no lo quieres esconder", comentó Nacho Duato en entrevista con dpa sobre la directora de la compañía de danza contemporánea "Sasha Waltz & Guests", un puesto que mantendrá paralelamente con el del Ballet Estatal de Berlín.

"Al final han encontrado esta solución, porque saben que ella sola esta compañía no la puede dirigir, porque no sabe clásico y no ha dirigido nunca una compañía de cien bailarines con estrellas", explica. "Ha montado todo este tinglado con ese amigo suyo de Suecia que nadie sabe quién es. No lo conoce ni su padre. Él hará lo clásico y ella estará aquí de directora. Ni uno ni el otro podían dirigir la compañía solos".

El anuncio de la salida de Duato en 2016 llegó a los dos años de estar en Berlín, algo que para el prestigioso coreógrafo valenciano fue un acto "muy deshonesto". Esto propició que a pesar de tener contrato hasta 2019 decidiera dar por finalizada su etapa en Alemania un año antes e irse a los cuatro años. "Es imposible mantener la ilusión y la alegría".

En su opinión, fue una decisión política propiciada por las inminentes elecciones en Berlín a los pocos meses. "Pero les salió el tiro por la culata, porque anunciaron a Sasha Waltz creyendo que los bailarines y el público iban a estar tan contentos y fue todo lo contrario".

El 5 de julio, al día siguiente de su última representación en Berlín, Duato tomará ya un vuelo de regreso a España donde espera montar una fundación con dinero privado para evitar tener que volver a lidiar con políticos. (dpa)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |