Mundial: Prohíben a colombianos entrar a estadios por comportamiento

El colombiano que aparece en un video consumiendo licor dentro del estadio de la ciudad de Saransk y su compatriota que se burla en una grabación de un par de mujeres japonesas, fueron vetados para ingresar a cualquier partido en lo que resta del Mundial Rusia 2018. Así lo dio a conocer este miércoles (20.06.2018) el jefe de la delegación de la policía colombiana en Rusia, el mayor Alejandro Saavedra, que se refirió a los dos casos que han generado polémica en las redes sociales.

Se trata de la primera sanción a los dos colombianos que han tenido malos comportamientos en territorio ruso. Sobre el caso del que aparece tomando un licor que escondió en un recipiente que simula unos binoculares, Saavedra dijo que la información se puso en consideración de las autoridades locales y que "están evaluando si le van a aplicar las normas rusas".

"Es una situación supremamente delicada y ahora le toca esperar la respuesta de las autoridades rusas. Tendrá que asumir las consecuencias", agregó el uniformado.

Además, este mismo miércoles se conoció que la aerolínea Avianca despidió al hombre que porta la camiseta de la selección de su país mientras reparte el licor a sus compañeros dentro del estadio Mordovia Arena. Hasta hoy se desempeñó como uno de los gerentes regionales de la empresa.

"Hemos tomado la decisión de terminar el contrato de trabajo al empleado de Avianca Carga presente en el mundial cuyo comportamiento violó la ley y normatividad vigente en el marco del evento mundialista", indicó la aerolínea en un comunicado.

Rusia permite a los aficionados consumir cerveza dentro de los estadios, pero en el video se observa que el colombiano estaba ingiriendo otro tipo de licor.

Burlas de mujeres japonesas

De otro lado, Saavedra confirmó que tampoco puede ingresar a los partidos del Mundial el colombiano que publicó un video en redes sociales burlándose de dos mujeres japonesas, justo al terminar el encuentro de este martes, cuando la selección "cafetera" cayó 2-1 en su debut ante Japón.

El video ha generado gran controversia, pues el hombre de 40 años engaña a las mujeres para que estas pronuncien palabras con las que se denigran a sí mismas.

El protagonista de la grabación pidió excusas públicas a través de una entrevista con la W Radio de su país, en la que dijo que nunca fue su intención burlarse de las extranjeras. "Me dejé llevar por mis sentimientos, acababa de salir del partido (...) Debemos vivir la fiesta del Mundial en paz y con respeto", reflexionó durante su diálogo con el medio de comunicación.

Bogotá se pronuncia al respecto

La Cancillería pidió a los colombianos que están en Rusia comportarse con altura y no hacer quedar mal el nombre del país en territorio extranjero.

"Invitamos a los connacionales que portan la camiseta tricolor y que representan a miles de colombianos en el Mundial de Rusia a fomentar el respeto y el buen trato. Rechazamos los malos comportamientos; no representan nuestra cultura, nuestro idioma y nuestra raza", indicó.

La prensa colombiana, como fue el caso del diario "El Tiempo", se sumó igualmente al pedido. "No es ingenioso burlar la seguridad de los estadios para ingresar alcohol. No es gracioso aprovechar las barreras del idioma para faltar el respeto a otras culturas. Por creerte vivo, no quedes como bobo", publicó el periódico en sus redes sociales.

EAL (dpa, eltiempo.com)

