Merkel: "Deutsche Welle es una historia de éxito y hoy es más necesaria que nunca”

La canciller Angela Merkel elogió en el Bundestag la tarea de Deutsche Welle. En cerca de 15 minutos, Merkel subrayó la importancia de DW desde sus inicios, en 1953, hasta el presente, pasando por las crisis de los años 50 y 60, así como las que nos ocupan hoy. "Deutsche Welle es una historia de éxito y hoy es más necesaria que nunca”, dijo. La emisora internacional alemana se ha vuelto "año tras año cada vez más moderna, atractiva y universal”, señaló la canciller, y añadió que "su nombre es sinónimo de periodismo serio y de información confiable y objetiva”.

"Una voz independiente”

En su discurso, Merkel también dijo que en un mundo cada vez más conectado, la comunicación con otros países se vuelve una prioridad. "No es casualidad que algunos países estén ampliando sus canales internacionales. Solo basta ver el ejemplo de Rusia y China”, subrayó la canciller alemana. Y agregó que, justamente como en las cuestiones comerciales con China, también se requiere "reciprocidad” con las emisoras internacionales. "Queremos también esa reciprocidad para Deutsche Welle”, dijo. Hasta el momento, DW no es aceptada en general como una voz independiente, sino que es combatida y se obstaculiza su emisión, resaltó Angela Merkel.

Al principio del acto festivo, el presentador, Jaafar Abdul-Karim, el rostro más conocido del servicio árabe de DW, se refirió a la marca DW: 30 idiomas, 60 países, y presente en muchos rincones del mundo. Se mostraron imágenes de su programa "Shabab Talk”, que trata temas que otros canales árabes evitan y tiene millones de espectadores jóvenes. En ellos se ve a sus invitados hablando en medio de las ruinas de Mossul. Un ejemplo de que los periodistas de DW trabajan en los lugares en crisis del mundo.

Peter Limbourg, director general de DW (ctro.), Angela Merkel, canciller alemana (izqda.), y la ministra alemana de Cultura, Monika Grütters (dcha.).

Mogherini, Karsai, Wenders, Solzhenitisina

Además de Angela Merkel, otras figuras de la política y la cultura estuvieron de acuerdo en cuanto a resaltar la importancia de una voz independiente como la de Deutsche Welle. Entre los representantes de la clase política, felicitaron la labor de DW la ministra alemana de Cultura, Monika Grütters. También se sumaron, con mensajes de video, el expresidente de Afganistán, Hamid Karzai, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, la Alta Representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Federica Mogherini, políticos de partidos como Los Verdes, La izquierda y el Partido Demócrata Liberal (FDP).

Desde la cultura lo hicieron la directora del Beethovenfest, Nike Wagner, el cineasta Wim Wenders y Natalia Solzhenitisina, la viuda del escritor ruso Alexander Solzhenitisin. Y el deporte también estuvo presente en la voz del futbolista alemán Jerome Boateng.

El director general de Deutsche Welle, Peter Limbourg, habló sobre la competencia internacional, que se ha vuelto "más feroz”, y advirtió sobre los peligros de la "propaganda y la desinformación”. En ese contexto, DW quiere "llegar a más público” a través de sus distintos canales de difusión, "en especial, a donde la gente está sometida a la propaganda y la censura”.

Angela Merkel con la redactora rusa Katsiarina Krizanovskaya, que presenta a la canciller las videoguías de DW para detectar noticias falsas.

"Libertad, democracia y tolerancia”

Limbourg habló, además, sobre un debate muy actual: el de la identidad. Subrayó que "la memoria de los asesinatos de seis millones de judíos europeos es parte de la identidad alemana”. Deutsche Welle ve como parte de su tarea recordar esos crímenes contra la Humanidad, y "ni los extremistas ni los nacionalistas harán que cambiemos nuestra postura al respecto”, remarcó. En DW trabajan personas de todas las religiones, dijo, y "a todas las une una idea común: la de la libertad y los derechos humanos, de democracia y tolerancia. Esos son los valores por los que Alemania y Deutsche Welle luchan en el mundo”.

La presión de la actualidad mundial y la amenaza de las noticias falsas también fueron tema en los discursos. La canciller Merkel se informó, antes del evento, sobre una guía en video para verificar información que permite detectar Fake News, bots y trolls en la red. El proyecto se empezó a desarrollar a fines de 2017 en la redacción rusa de DW. Entretanto, ya hay videos en 14 idiomas que alcanzan a cientos de miles de usuarios. Angela Merkel, finalmente, dio un consejo a los empleados de DW en Bonn y Berlín: "No dejen de trabajar, no descansen, sigan adelante. No obstante, hoy también celebren un poco."

Autor: Christoph Strack (CP/ERS)