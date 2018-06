May gana votación clave en Parlamento sobre ley del "brexit"

La primera ministra británica, Theresa May, ganó este miércoles (13.06.2018) una votación clave en el Parlamento sobre las modificaciones a la ley que establece las condiciones para la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).

La Cámara de los Comunes (cámara baja) rechazó por 325 votos contra 298 una enmienda a la ley del "brexit" que preveía que el país se mantuviera en la unión aduanera. Además, los legisladores rechazaron otras enmiendas que contemplaban planes para que Reino Unido siguiera en el mercado común.

El rechazo llegó luego de que May prometiera a los legisladores un nuevo "acuerdo aduanero" como muestra de compromiso previo a la votación. Ahora el proyecto debe volver a la Cámara de los Lores (cámara alta). Oficialmente está previsto que el Reino Unido abandone la Unión Europea en marzo de 2019.

A pesar de todo, sin mayoría

May había hecho un llamamiento a los 316 legisladores conservadores de la Cámara de los Comunes, de 650 bancas, para que respalden la ley del "brexit" antes de los dos días de debates. No obstante, los resultados muestran que May no cuenta con mayoría para su rumbo en relación al "brexit" en todos los casos. Desde las elecciones anticipadas del año pasado, la premier gobierna con una ajustada mayoría.

Medios locales indicaron que varios miembros del Partido Conservador, al que pertenece May, votaron a favor de continuar en el mercado común. La oposición también se encuentra dividida en este punto. El jefe laborista Jeremy Corbyn llamó a su fracción a abstenerse.

De acuerdo con los reportes, 75 parlamentarios laboristas votaron a favor del mercado único europeo y 15 en contra. La permanencia en la unión aduanera busca evitar que tras el "brexit"

se establezca una frontera "dura" entre Irlanda, miembro de la UE, y el territorio de Irlanda del Norte, por temor a resucitar viejas divisiones entre ambas regiones, de mayoría católica y protestante, respectivamente.

CT (dpa, AFP)